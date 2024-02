Weitere ÖPNV-Betreiber in NRW sperren E-Tretroller aus

Nachdem bereits die Rheinbahn (Düsseldorf) und die DVG (Duisburg) vor wenigen Tagen angekündigt hatten, die Mitnahme von E-Tretrollern in Bussen und Bahnen zu untersagen, folgen nun weitere Verkehrsunternehmen – im Einzelnen: die KVB (Köln), die SWB (Bonn), die VRS (Region Köln/Bonn), DSW21 (Dortmund) und die Ruhrbahn (Essen). Die Bogestra will etwas später – zum 1. April – in Bochum, Gelsenkirchen, Herne und Witten nachziehen.

Auffällig ist, dass die bisherigen Verbote alle aus Nordrhein-Westfalen kommen. Die Verkehrsunternehmen folgen damit einer Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), der hierzu nun nähere Infos veröffentlicht hat. Gewarnt wird darin vor einem Brand- und Explosionsrisiko bei Akkus von E-Tretrollern. Ausgangspunkt dafür, dass der Ausschuss im VDV sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat, waren Brände und Explosionen in ÖPNV-Fahrzeugen unter anderem in London, Barcelona und Madrid.

Alle oben genannten ÖPNV-Betreiber betonen, dass Pedelecs sowie Elektro-Rollstühle und die vierrädrigen Elektromobile für mobilitätseingeschränkte Menschen von dem Verbot nicht betroffen, da deren Akkus höhere Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Die Entscheidung haben sich die Betreiber von Bussen und Bahnen nicht leicht gemacht. DSW21-Betriebsleiter Ralf Habbes betont etwa, „wir wissen natürlich, dass einige Fahrgäste die E-Tretroller in unseren Fahrzeugen mitnehmen, um damit im Anschluss ihre restliche Wegstrecke zurückzulegen. Das ist im Sinne der Verkehrswende grundsätzlich auch eine sinnvolle Kombination klimafreundlicher Verkehrsmittel. Wenn es aber um eklatante Sicherheitsrisiken geht, die von allen Fachleuten einheitlich bewertet werden, müssen wir im Sinne der Fahrgäste eine konsequente Regelung treffen.“

