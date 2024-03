27.479 neue Elektroautos im Februar

Die knapp 27.500 neuen Elektroautos sind sind 4.996 weniger als im Vorjahresmonat, aber 5.005 mehr als im Januar 2024. Damit lagen die E-Autos 15,6 Prozent unter dem Vorjahresergebnis. Da zugleich die Gesamt-Neuzulassungen über alle Antriebsarten hinweg um 5,4 Prozent zugelegt haben (auf 217.388 Neuwagen), ist der Elektro-Anteil gesungen: Im Februar 2024 waren 12,4 Prozent der Neuzulassungen Autos mit Batterie-elektrischem Antrieb, vor einem Jahr waren es 15,7 Prozent und im Gesamtjahr 2023 gar 18,4 Prozent.

Auch wenn sich die Elektroauto-Neuzulassungen im Vergleich zum Januar wieder etwas erholt haben, könnte das plötzliche Förder-Ende im Dezember 2023 der Grund für das geringere Interesse sein. Allerdings geht aus den Zulassungszahlen nicht hervor, wann die jetzt registrierten Fahrzeuge bestellt wurden. Es ist also unklar, ob die von den Herstellern eingeführten Rabatte Kunden anziehen oder nicht. Da die Lieferzeiten bei vielen Modellen wieder auf wenige Wochen gesunken sind, könnten in den Februar-Zulassungszahlen schon einige Fahrzeuge enthalten sein, die erst 2024 bestellt wurden.

Übrigens: Anfang der Woche hatte das KBA bereits eine Statistik zum Fahrzeugbestand in Deutschland veröffentlicht. Demnach waren zum Stichtag 1. Januar 2024 1.408.681 Elektroautos hierzulande zugelassen – 39,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Plug-in-Hybride legten hingegen lediglich um 6,6 Prozent zu. Immerhin gab es noch einen Zuwachs, denn die Umweltbonus-Förderung der Teilzeit-Stromer ist bekanntlich schon mit dem Jahreswechsel 2022/2023 ausgelaufen – und die Neuzulassungen sind um die Hälfte eingebrochen.

Die im Jahresvergleich geringeren Elektro-Neuzulassungen haben auch zur Folge, dass die reinen Dieselfahrzeuge wieder vor den Batterie-elektrischen Autos rangieren – im Laufe von 2023 hatten die BEV den Diesel zeitweise als dritt Antriebsart in Deutschland abgelöst. Mit großem Abstand bleiben die 77.106 Benziner (Marktanteil: 35,5 Prozent) vorne, gefolgt von 54.792 Hybriden (ohne PHEV) mit einem Marktanteil von 25,2 Prozent. Dahinter rangieren die 42.153 neuen Diesel, was ein Plus von 9,7 Prozent entspricht. Die Selbstzünder kamen damit im Februar auf 19,4 Prozent Marktanteil. Rechnet man die 27.479 neuen BEV und 14.575 Plug-in-Hybride (Marktanteil: 6,7 Prozent) zusammen, hatten im Februar 42.054 Neuwagen oder 19,3 Prozent des Gesamtmarktes einen Ladeanschluss.

Bei den Verbrennern weist die KBA-Statistik noch 1.249 Neuzulassungen mit Flüssiggas und 21 Fahrzeuge mit Erdgas-Antrieb aus, die bei den Marktanteilen aber keine nennenswerte Rolle spielen. In der Mitteilung werden – wie üblich – die Brennstoffzellenfahrzeuge nicht separat erwähnt.

In der KBA-Veröffentlichung zu den monatlichen Fahrzeugzulassungen werden bekanntlich nur die Daten zum Gesamtmarkt, nach Segmenten sowie den Antriebsarten veröffentlicht – und einige Marken genannt. Da innerhalb der Marken aber nicht zwischen Verbrenner- und Elektro-Neuzulassungen unterschieden wird, sind derzeit nur Aussagen zu den reinen Elektro-Marken möglich. Weitere Details gibt es erst in einigen Tagen, wenn das KBA die detaillierte Statistik nach Herstellern und Modellen veröffentlicht.

So konnte etwa Smart im Februar ein zweistelliges Wachstum von 42,4 Prozent erzielen, was aber der besonderen Lage bei der Marke geschuldet ist: Nach dem Ende der Verbrenner-Modelle kamen im Vorjahr erst langsam erste Exemplare des elektrischen #1 auf den Markt. Unter den reinen Elektro-Herstellern wird nur noch Tesla erwähnt, hier gingen die Neuzulassungen im Februar um 21,7 Prozent zurück. Ein Vergleich zu Smart ist aber kaum möglich: Smart liegt immer noch bei nur 0,6 Prozent Marktanteil, Tesla kommt trotz des aktuellen Rückgangs auf 2,8 Prozent Marktanteil und liegt damit knapp hinter Toyota (3,0 Prozent), aber vor Dacia (2,7 Prozent) und Kia (2,6 Prozent).

Wenn die detaillierte Modell-Statistik vorliegt, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

kba.de