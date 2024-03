H2 Mobility baut Hochleistungs-H2-Tankstelle in Düsseldorf

Die Inbetriebnahme ist für die zweite Jahreshälfte geplant. Mit einer Tageskapazität von zwei Tonnen wird die Wasserstofftankstelle die zehnfache Leistungsfähigkeit derzeit herkömmlicher H2-Stationen bieten und den Tagesbedarf von bis zu 100 Brennstoffzellen-Bussen bzw. -Lkw decken, wie H2 Mobility mitteilt. Neu ist auch, dass bis zu drei Fahrzeuge dank der „patentierten Hochleistungstechnologie“ parallel betankt werden können – mit 350 und 700 bar. „Ihre hohe Leistungsfähigkeit macht die Tankstelle einzigartig in Europa“, so der Betreiber weiter.

Die vom Bundesverkehrsministerium mit rund 3,1 Millionen Euro geförderte Tankstelle selbst wird am Höherweg unweit der Düsseldorfer Automeile und des Sitzes der Stadtwerke gebaut. An dem Standort befand sich bereits die erste H2-Tankstelle der NRW-Landeshauptstadt, die mit ihrer inzwischen veralteten Technologie aber abgerissen wurde. An dem Neubau sollen unter anderem die zehn BZ-Busse tanken, die die Rheinbahn im Oktober 2023 bei Solaris bestellt hat. Deren Auslieferung ist für den Oktober 2024 vorgesehen, passend zur geplanten Inbetriebnahme der Tankstelle. Zehn weitere Wasserstoff-Busse befinden sich bereits heute in der ÖPNV-Flotte.

Bereits vor einem Jahr hatten die Stadtwerke, die auch die meisten der öffentlichen Ladepunkte in Düsseldorf betreiben, den Bau eines eigenen Elektrolyseurs angekündigt. Die Wasserstoff-Produktion aus dem 1-MW-Elektrolyseur soll allerdings erst 2026 anlaufen, bis dahin ist die Tankstelle auf zugelieferten Wasserstoff angewiesen. Betrieben werden soll der Elektrolyseur mit Strom aus der Müllverbrennungsanlage – und ist damit auf dem Papier aus erneuerbarer Energie.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller bezeichnet den Einsatz von mit Wasserstoff wie mit Strom betriebenen Bussen in der Rheinbahn-Flotte und der Ausbau der zugehörigen Infrastruktur als „Gewinn für den Klimaschutz“. „Der Bauauftakt für die erste Hochleistungswasserstofftankstelle in Düsseldorf ist ein weiterer Schritt in Richtung der Klimaneutralität 2035“, so der OB. „Dass Rheinbahn und Stadtwerke im Zusammenspiel mit H2 Mobility vorangehen, um den Klimaschutz im Verkehrssektor voranzutreiben, begrüße ich ausdrücklich. Busse und Bahnen sind das Rückgrat für ein sich änderndes Mobilitätsverhalten. Zusätzlich zum Ausbau des ÖPNV benötigen wir aber auch eine kontinuierliche Optimierung der Antriebsarten in diesem Sektor.“

„Das Bauprojekt zeigt, dass kommunale Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette – von Wasserstoffproduktion bis -infrastruktur – einen beschleunigenden Effekt auf die Verwirklichung der Verkehrswende haben“, sagt Frank Fronzke, Geschäftsführer und COO bei H2 Mobility Deutschland. „Diese Wasserstofftankstelle dient dem öffentlichen Nahverkehr, dem Schwerlastverkehr umliegender Unternehmen und privaten Pkw.“

Rheinbahn-Vorstand Michael Richarz ergänzt: „Im Hinblick auf das Ziel der Stadt Düsseldorf, bis 2035 klimaneutral zu sein, arbeiten wir mit Hochdruck an der Umstellung unserer gesamtem Busflotte auf emissionsfreie Antriebe und die dafür erforderliche Infrastruktur. Zusätzlich zum Einsatz batterieelektrischer Busse sammeln wir aktuell auch mit der Antriebstechnologie Wasserstoff Erfahrungen. Durch die Kooperation mit H2 Mobility und mit den Stadtwerken Düsseldorf können wir zukünftig unsere ersten 20 Wasserstoffbusse in unmittelbarer Nähe unseres Betriebshofs in Lierenfeld mit Wasserstoff betanken.“

h2mobility.de