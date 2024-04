Arval schließt Lade-Kooperationen mit Fastned und Last Mile Solutions

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Arval sieht vor, bis 2025 350.000 Batterie-betriebene Elektrofahrzeuge in der Flotte zu haben und die CO₂-Emissionen der Flotte um 35 Prozent auf durchschnittlich 93 g pro Fahrzeug und Kilometer zu senken. Und die Kunden müssen diese Elektroautos auch irgendwo laden. Durch die Vereinbarung mit Last Mile Solutions erhalten die Kunden von Arval über eine einzige Plattform direkten Zugang zu einem europäischen Netzwerk von mehr als 600.000 Ladepunkten. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Partner auch an der Einführung neuer Technologien, wie Vehicle-to-Grid, in den Flottenmarkt arbeiten.

Laut der Mitteilung von Fastned wollen die Niederländer gemeinsam mit Arval „ein marktführendes Ladepaket anbieten. Darüber hinaus erhalten Arval-Fahrer:innen ein praktisches Informationspaket mit viel Wissen über Elektroautos, damit sie ihre Reise mit dem Elektroauto beruhigt antreten können“, so Fastned.

„Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat es sich Fastned zur Aufgabe gemacht, den Übergang zur Elektromobilität zu beschleunigen“, sagt Lieke Duijmelings, Commercial Director bei Fastned. „Unser Ziel mit unserem neuen Partner Arval ist es, die Anzahl der Elektrofahrzeuge auf den europäischen Straßen aktiv zu erhöhen, indem wir der schnell wachsenden Elektroflotte von Arval einen einfachen Zugang zu unserem europäischen Netzwerk mit hoher Dichte und einer problemlosen Ladeerfahrung bieten.“

Ganz ähnlich äußert sich auch Eric Van Voorden, CEO von Last Mile Solutions. „Wir sind sehr stolz auf unsere Zusammenarbeit mit Arval, eines der führenden Unternehmen in der Mobilitätsbranche. Unsere Ladedienstleistungen werden es Arval ermöglichen, einen einheitlichen und europaweiten Ansatz für das Ladenetz für Elektrofahrzeuge zu verfolgen. Diese Partnerschaft steht auch für unser gemeinsames Engagement für die Vision einer sauberen und nachhaltigen Zukunft“, so der Manager.

„Während sich die weltweite Ladeinfrastruktur weiterentwickelt, ist es notwendig, dass wir unseren Kunden Ladelösungen für ihre Fahrzeuge anbieten“, sagt auch Bart Beckers, stellvertretender CEO und Chief Commercial Officer von Arval.

Arval ist unter anderem der Leasingpartner von MG Motor in Deutschland, europaweit von BYD und auch Geelys Elektroauto-Marke Zeekr bietet in Europa über Arval und dessen Mutter BNP Paribas diverse Leasing- und Finanzierungsoptionen an.

Quelle: Info per E-Mail (Last Mile Solutions), fastnedcharging.com