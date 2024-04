Hyundai bezieht LFP-Zellen in Indien von Exide

Die beiden koreanischen Marken der Hyundai Motor Group wollen laut der Mitteilung ihre Elektrofahrzeugpläne für den indischen Markt ausweiten und die Produktion der Batterien hierfür lokalisieren. Zu den Fahrzeugplänen äußern sich die Koreaner zwar nicht im Detail, dafür steht aber fest, woher die lokal produzierten Batterien stammen sollen: Die Hyundai Motor Group hat nun eine Absichtserklärung mit dem Batteriehersteller Exide unterzeichnet.

Das indische Unternehmen Exide Industries mit Sitz in Kalkutta ist ein führender Anbieter von Blei-Säure-Batterien in Indien. Für die E-Autos von Hyundai und Kia soll Exide jedoch Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) herstellen. Damit wollen die beiden Partner sich als „als Pioniere bei der Verwendung im Inland hergestellter Batterien in ihren kommenden Elektrofahrzeugmodellen auf dem indischen Markt positionieren“.

Exide hatte 2022 die Tochter Exide Energy Solutions gegründet, um in die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien sowie die Montage von entsprechenden Batteriemodulen und -packs einzusteigen. Dabei haben die Inder von Anfang an auf verschiedene Li-Ion-Chemien und Formfaktoren gesetzt – und sich eine Lizenz des chinesischen Herstellers SVOLT gesichert. Für die Hyundai-Partnerschaft werden aber nur LFP-Zellen spezifiziert, nähere Details zu Formfaktor oder Energiedichte der Zellen werden nicht genannt. Auch wann und in welchem Umfang die Zellen geliefert werden sollen, ist nicht bekannt.

„Indien ist ein Schlüsselmarkt für die Elektrifizierung von Fahrzeugen, was zum Teil auf die CO2-Neutralitätsziele der Regierung zurückzuführen ist. Daher ist die Sicherung der Kostenwettbewerbsfähigkeit durch eine lokale Batterieproduktion von entscheidender Bedeutung“, sagteHeui Won Yang, Präsident und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Hyundai Motor und Kia. „Durch diese globale Partnerschaft mit Exide Energy Solutions werden wir uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem wir die zukünftigen EV-Modelle von Hyundai Motor und Kia auf dem indischen Markt mit lokal produzierten Batterien ausstatten.“

Hyundai bietet in Indien bereits den Kona Electric an, der auch in Indien montiert wird. Dabei handelt es sich aber noch um die erste Generation, die dort auch nur mit dem 39,2-kWh-Akku vertrieben wird. Auch der größere 800-Volt-Stromer Ioniq 5 ist im indischen Hyundai-Portfolio. Auch Kia vertreibt sein erstes E-GMP-Modell EV6 in Indien, zudem ist eine Elektro-Version des bereits erhältlichen Kia Carens geplant.

hyundai.com (Mitteilung), hyundai.com (indische Modelle), kia.com (indische Modelle)