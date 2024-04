In Paris aktives H2-Joint-Venture HysetCo wirbt 200 Mio. Euro ein

HysetCo hat sich in und um Paris auf Mobility-as-a-Service (MaaS)-Angebote spezialisiert, liefert nach eigenen Angaben jeden Monat fast 30 Tonnen H2 an seine Kunden aus und betreut eine Flotte von über 500 Wasserstofffahrzeugen. Mit dem Kapitalzuwachs soll das Unternehmen nun weiter expandieren können – auch in andere europäische Städte.

An der Finanzierungsrunde beteiligten sich neben dem Wasserstoff-Fonds Hy24 unter anderem Raise Impact und die Eiffel Investment Group. Wer welchen Anteil der 200 Millionen Euro beiträgt, schlüsselt das Joint Venture zwar nicht auf. Klar ist aber: Hy24 wird im Zuge des Investments größter Anteilseigner von HysetCo und schließt sich den bestehenden Gesellschaftern Air Liquide, Total Energies, Toyota France und Kouros an.

Die Mittel sollen „die Einführung der integrierten Wasserstoff-Mobilitätslösungen von HysetCo zur Dekarbonisierung des intensiven Stadtverkehrs beschleunigen“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. HysetCo bietet Kunden ein Netz an H2-Tankstellen, -Fahrzeuge und das Flottenmanagement als Paket, kümmert sich von der Beschaffung bis hin zu Wartung, Reparatur, Versicherung und Schulung. Im Zuge der Investment-News gibt es nun auch einen neuen Stand zur bisherigen Skalierung des Projekts. So soll HysetCo inzwischen über etwa 500 Berufstätige – hauptsächlich Taxifahrer – verfügen, die „erfolgreich auf unsere Lösung umgestellt haben“. Monatlich vertreibe man an deren Flotte fast 30 Tonnen Wasserstoff.

Mit der abgeschlossenen Finanzierungsrunde im Rücken sind die Pläne nun ambitioniert. Bis 2025 will das Joint Venture ein Dutzend neue H2-Stationen einrichten, die „mehrere Tausend Wasserstofffahrzeuge versorgen“, wie es heißt. Die Anfänge des Projekts reichen fast eine Dekade zurück.

Dazu folgender kurzer Rückblick: Im Februar 2019 hatten Air Liquide, Idex, Société du Taxi Électrique Parisien (STEP) und Toyota HysetCo als Joint Venture gegründet. Mitte 2021 kaufte sich Total Energies mit 20 Prozent ein. Als Ziel nannten die Partner bei der Gründung den Aufbau der Wasserstoffmobilität in der Region um Paris im Allgemeinen und die Weiterentwicklung der wasserstoffbetriebenen Taxi-Flotte namens Hype im Besonderen. Diese ist seit 2015 in der Region Île-de-France aktiv. Das Hype-Projekt sollte demonstrieren, dass der Einsatz von Wasserstofffahrzeugen in der urbanen Mobilität in großem Maßstab realisierbar ist. In der aktuellen Mitteilung wird Hype nicht direkt erwähnt.

So oder so. Laut Loïc Voisin, CEO von HysetCo, bedeutet das aktuelle Fundraising den Beginn einer neuen Ära, „in der wir unsere Expansion in Frankreich und Europa beschleunigen und damit einen noch bedeutenderen Beitrag zu einem greifbaren, schnellen und effektiven Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft leisten werden“. Das Vertrauen der Investoren bestätige nicht nur „unsere Mission und unseren Ehrgeiz, sondern stärkt auch unsere Fähigkeit, die Wasserstoffmobilität im großen Stil umzusetzen“.

Pierre-Etienne Franc, Mitbegründer und CEO von Hy24, fügte hinzu: „Die Dekarbonisierung unseres Energiesystems ist nach wie vor unvollständig, insbesondere im Verkehrssektor, wo die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen am stärksten ausgeprägt ist. Wir sind davon überzeugt, dass der Übergang zu Hybrid- und Wasserstoffmodellen, insbesondere für intensive und schwere Nutzfahrzeuge, die beste Lösung für die Betreiber ist, da sie die Vorteile von elektrischem Strom bietet, ohne das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.“ HysetCo sei ein Pionier bei der Einführung umfassender kohlenstofffreier Mobilitätslösungen. Und: „Das Modell von HysetCo ist replizierbar und skalierbar für alle größeren Städte, die sauberere und effizientere Verkehrssysteme einführen wollen. HysetCo ist perfekt positioniert, um diese transformativen Bemühungen zur Dekarbonisierung unserer Verkehrssysteme anzuführen.“



