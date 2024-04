Frankfurter ICB vergibt Auftrag über neun H2-Gelenkbusse an Solaris

Vor gut zwei Jahren lieferte Solaris die ersten Wasserstoff-Busse an das Frankfurter Busunternehmen. Dabei handelte es sich um 13 Urbino 12 Hydrogen. Nach einer europaweiten Ausschreibung folgte im vergangenen Jahr die Bestellung über weitere zehn Urbino 12 Hydrogen, die mittlerweile auch in der hessischen Stadt angekommen sind. Doch auch fünf Batterie-elektrische Urbino 12 Electric befinden sich in der Flotte des ÖPNV-Betreibers.

Nun hat In-der-City-Bus erneut einen Auftrag an den polnischen Hersteller vergeben. Solaris wurde beauftragt, insgesamt neun E-Gelenkbusse des Typs Urbino 18 Hydrogen an das Unternehmen zu liefern. Sie sollen im nächsten Jahr in Frankfurt am Main eintreffen. Die Wasserstoff-Gelenkbusse sollen auf der Linie M32 für emissionsfreie Mobilität sorgen. Sie führt vom Westbahnhof durch die Innenstadt zum Ostbahnhof und wird werktags von gut 13.000 Fahrgästen genutzt.

Mit der genauen technischen Konfiguration der Urbino 18 Hydrogen hält sich Solaris in der knapp gehaltenen Mitteilung zurück. Der für den Antrieb der Busse benötigte Wasserstoff wird in gasförmiger Form in auf dem Dach montierten Verbundtanks gespeichert, „die den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen“ sollen. Mit Wasserstoff versorgt werden die nun bestellten Fahrzeuge an der betriebseigenen H2-Tankstelle.

Ganz ohne Förderung wurden auch diese neun Brennstoffzellen-Busse jedoch nicht bestellt. Während es zum Auftragsvolumen keine Information gibt, ist zumindest die Fördersumme bekannt. In-der-City-Bus erhielt bereits im September letzten Jahres einen entsprechenden Förderbescheid in Höhe von 2,3 Millionen Euro für die Anschaffung der neun H2-Gelenkbusse. Die Fördersumme stammt aus Mitteln des Programms „Beschaffung von Elektrobussen für den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Mit Mitteln dieses Programms wurden bereits 2022 die genannten 13 H2-Busse mit 2,4 Millionen Euro sowie die betriebshofeigene Wasserstoff-Tankstelle mit rund 1,7 Millionen Euro gefördert.

