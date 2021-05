ICB bestellt 13 Brennstoffzellen-Busse bei Solaris

Solaris hat von der Stadtwerke-Tochter In-der-City-Bus (ICB) aus Frankfurt am Main in einer Ausschreibung den Zuschlag für die Lieferung von 13 Wasserstoffbussen erhalten. Die H2-Busse des Typs Solaris Urbino 12 hydrogen sollen 2022 ihren Liniendienst aufnehmen.

Der polnische Hersteller hatte den Urbino 12 hydrogen im Juni 2019 in Stockholm vorgestellt. Der Wasserstoff wird gasförmig unter Druck von 250 atm in fünf Behältern gespeichert, die längsseits auf dem Dach angeordnet sind. Die neuen Tanks sollen rund 20 Prozent leichter sein als die Vorgängermodelle. Die Gasbehälter aus Verbundstoff, die längsseits über der ersten Achse angeordnet wurden, können 36,8 kg Wasserstoff speichern. Um den Energieverbrauch möglichst gering zu halten, wird in dem Fahrzeug eine CO2-Wärmepumpe montiert, das die Abwärme aus der Brennstoffzelle nutzt.

Ein Unterschied: Während bei der Vorstellung 2019 noch von einer Leistung der Brennstoffzelle von 60 kW die Rede war, leistet sie nun laut der aktuellen Mitteilung 70 kW. Angetrieben wird der Bus von einer Achse mit zwei integrierten Elektromotoren, die jeweils 125 kW leisten. Neben den H2-Tanks auf dem Dach verfügt der Urbino 12 hydrogen noch über mehrere Solaris-High-Power-Batterien.

„Städte sind für 60 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, es ist daher äußerst wichtig, dass Technologien, die in jedem Bereich des Stadtlebens eingesetzt werden, einschließlich im öffentlichen Verkehr, ‚immer grüner‘ werden“, sagt Javier Calleja, CEO von Solaris Bus & Coach. „Wir sind stolz darauf, dass die von uns angebotenen Produkte zu diesem grünen Wandel beitragen und dass sie die Lebensqualität der Stadtbewohner maßgeblich steigern.“

ÖPNV-Betreiber aus den Niederlanden, Österreich und Deutschland – genau genommen Köln und Wuppertal – haben bereits den Urbino 12 hydrogen bestellt. Hinzu kommt noch eine Order über zwölf H2-Busse aus Bozen, die 2019 noch vor der offiziellen Vorstellung aufgegeben wurde.

Die ICB versucht bereits länger, Wasserstoff-Busse zu beschaffen. Ein erster Versuch war Anfang 2020 geplatzt, später startete die Stadt Frankfurt mit ICB eine neue Ausschreibung – aus der nun Solaris als Sieger hervorgegengen ist. Neben den BZ-Bussen hat ICB auch Batterie-elektrische Busse bestellt, bei Irizar und Caetano.

