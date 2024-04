Lucid will neue Studios in Deutschland eröffnen

Die Lucid Group plant, ihre europäische Präsenz mit neuen Studios und mobilen Serviceangeboten im Jahr 2024 auszubauen. Damit will das US-Unternehmen den Lucid Air für noch mehr Interessierte erlebbar machen und weitet gleichzeitig sein Serviceangebot für Lucid-Kunden aus. Alexander Lutz, Managing Director Europe bei der Lucid Group, sagt: „Dank unserer Studio-Standorte und des erweiterten Serviceangebots mit hochqualifizierten Technikern ist das unvergleichliche Fahrerlebnis eines Lucid jetzt näher denn je.“

In Deutschland will Lucid in den Städten Hamburg, Frankfurt am Main und Stuttgart seine Studios eröffnen. Diese ergänzen die bestehenden, deutschen Studios in München und Düsseldorf sowie die europäischen Studios in Hilversum, Genf, Zürich und Oslo. An den Standorten können potenzielle Kunden das luxuriöse Elektrofahrzeug Probe fahren. Auch jenseits seiner Studios bietet Lucid deutschlandweit exklusive und ausgiebige Testfahrten, sodass Interessierte das Auto im Alltagsgebrauch testen können.

Zum Rollout seiner umfassenden Customer Experience Strategie für den europäischen Markt, bietet Lucid ab sofort überall in Europa einen Wartungs-, Kunden- und Pannenservice vor Ort. Dazu zählen zwei neue, voll ausgestattete Service Center in München und Zürich. Zudem bietet Lucid eine stetig wachsende Flotte mobiler Einsatzfahrzeuge, die Kunden im Ernstfall mit technischem Know-How unterstützen – in der Garage oder unterwegs. Zudem weitet Lucid seinen Pannenservice auf 15 Märkte in Europa aus. Dazu gehören Belgien, Luxemburg, Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, das Vereinigte Königreich, Schweden, Dänemark, Polen und die Tschechische Republik.

Performance-Modell Sapphire nun bestellbar

Auch produktseitig gibt es Neuigkeiten: Die vergangenes Jahr vorgestellte Performance-Version Lucid Air Sapphire ist ab sofort in Deutschland vorbestellbar, und zwar für stolze 250.000 Euro. Der Sapphire ist laut Hersteller auf extreme Leistung bei voller Alltagstauglichkeit ausgelegt und verfügt über einen von Lucid selbst entwickelten dreimotorigen Antriebsstrang, der aberwitzige 920 kW bzw. 1251 PS und 1940 Nm Drehmoment liefert. Dadurch beschleunigt der Wagen in 2,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h. Carbon-Keramikbremsen sollen für kraftvolle und zuverlässige Bremsleistung unter allen Fahrbedingungen sorgen.

