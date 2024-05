Hyundai rüstet seinen Brennstoffzellen-Lkw für autonomes Fahren

Das besondere Exemplar von Hyundais Brennstoffzellen-Lkw des Typs Xcient Fuel Cell stand dieser Tage auf der Advanced Clean Transportation (ACT) Expo im Las Vegas Convention Center im Rampenlicht. An Bord hat der Demonstrator die Fahrtechnologie Plus SuperDrive von Softwarespezialist Plus. Die Lösung zum automatisierten Fahrten wird Hyundai zufolge bereits in den USA, Europa und Australien eingesetzt und nutzt eine Kombination aus Sensoren – darunter LiDAR, Radar und Kameras -, um die Voraussetzungen für das autonome Fahren zu schaffen. Als Level 4 wird dabei das vollautomatisierte Fahren beschrieben, bei dem sich der Mensch nicht mehr zum Eingreifen bereithalten muss. Allerdings ist die Autonomie des Fahrzeugs bei Level 4 noch an bestimmte Bedingungen geknüpft, etwa eine vordefinierte Strecke.

Laut Hyundai handelt es sich bei dem Xcient-Exemplar mit der Plus-Technik an Bord um den ersten Brennstoffzellen-betriebenen Schwerlast-Lkw mit Level-4-Autonomie, die in den USA Tests durchlaufen wird. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Plus bei der Erprobung der Level-4-Technologie für autonomes Fahren mit unserem XCIENT-Brennstoffzellen-Lkw der Klasse 8“, kommentiert Martin Zeilinger, Executive Vice President und Leiter der Nutzfahrzeugentwicklung bei Hyundai. „Mit der Erweiterung unseres weltweit ersten in Serie gefertigten wasserstoffbetriebenen XCIENT-Brennstoffzellen-Lkw um autonome Funktionen freut sich Hyundai darauf, Flotten und Fahrzeugbetreibern zusätzliche Lösungen anzubieten, die (…) die Verkehrssicherheit und die Frachteffizienz erhöhen.“

Der Xcient wurde 2020 enthüllt und ist inzwischen in acht Ländern im kommerziellen Einsatz. Bei dem in Las Vegas ausgestellten Demo-Truck handelt es sich um eine 6×4-Zugmaschine der US-Klasse 8 mit zwei 90-kW-Brennstoffzellensystemen und einem 350-kW-Elektromotor an Bord. Als Reichweite gibt der Hersteller „über 450 Meilen“ an – das entspricht 725 Kilometern.

hyundai.com