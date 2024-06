Plugsurfing passt gestaffeltes Preismodell an

Konkret staffelt Plugsurfing sein neues Preismodell in drei Stufen, simpel mit 1, 2 und 3 durchnummeriert. Zur günstigsten Stufe 1 zählen die Ladepunkte von Ionity, Lidl und Kaufland. An AC-Ladepunkten (nur an den Supermärkten der Schwarz-Gruppe, Ionity bietet hierzulande kein AC-Laden an) kostet die Kilowattstunde 0,54 Euro, das DC-Laden ist für 0,68 €/kWh möglich. Blockiergebühren werden hier nicht berechnet.

Der Einfachheit halber springen wir zur Stufe 3, unter die EnBW, Aral Pulse und Ewe Go fallen. Bereits für das AC-Laden werden hier 0,79 €/kWh fällig, zudem werden nach zwei Stunden 0,12 €/min an Blockiergebühren berechnet. Das DC-Laden kostet stolze 0,96 €/kWh, die Blockiergebühr von 0,24 €/min wird bereits nach 45 Minuten fällig.

Die Tarife der Stufe 2 werden bei allen Betreibern berechnet, die nicht zu den Stufen 1 oder 3 gehören. Hier kostet das AC-Laden 0,59 €/kWh, nach vier Stunden werden zehn Cent pro Minute als Blockiergebühr fällig. Das DC-Laden der Stufe 2 kostet 0,79 €/kWh, wobei nach einer Stunde ebenfalls 0,10 €/min hinzukommen.

Hier nochmals die Tarife der drei Stufen in der Übersicht:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 AC 0,54 €/kWh 0,59 €/kWh 0,79 €/kWh Blockiergebühr AC – 0,10 €/min nach 4h 0,12 €/min nach 2h DC 0,68 €/kWh 0,79 €/kWh 0,96 €/kWh Blockiergebühr DC – 0,10 €/min nach 1h 0,24 €/min nach 45min Anbieter Ionity, Lidl, Kaufland alle anderen EnBW, Aral Pulse, EWE Go

Die gestaffelte Preisstruktur und die Höhe der Preise (gerade bei in Deutschland weit verbreiteten Anbietern wie EnBW und Aral Pulse) haben in Sozialen Medien viel Kritik der Nutzer hervorgerufen. Eine Begründung für die neuen Preise nennt Plugsurfing in der Mail an die Endkunden nicht. Dort ist nur der Hinweis zu finden: „Im Zweifelsfall überprüfe bitte immer die App, um zu sehen, welche Preisstufe an der von dir gewünschten Ladestation gilt. Unsere Preise in der App sind immer die Preise, die du bezahlen wirst.“

Die Tarife von Plugsurfing sind nicht nur für Kunden relevant, die sich bewusst für den Anbieter entschieden haben. Plugsurfing hat auch Kooperationen mit mehreren Autobauern – etwa mit Polestar und Zeekr.

