Italien-Premiere: Milence plant Lkw-Ladepark südlich von Verona

Die neue Ankündigung des Joint Ventures markiert die offizielle Ausweitung des Milence-Netzes auf Italien, nachdem bereits Ladestationen in den Benelux-Ländern, Frankreich, Deutschland und Schweden errichtet oder angekündigt wurden. Der neue Ladehub wird nun zum bisher südlichsten Standort, konkret entsteht der Ladepark in Bagnolo San Vito in der Provinz Mantua. Die Location liegt rund 40 Kilometer südlich von Verona nahe der A22 – auch bekannt als Brennerautobahn („Autostrada del Brennero“).

Milence bezeichnet die Autobahn als wichtige Nord-Süd-Achse für die europäische Wirtschaft. „Die A22 ist eine wichtige Autobahn in Italien, die die Poebene – ein bedeutendes Industrie- und Landwirtschaftsgebiet -, die Stadt Modena und die Autostrada A1 mit Österreich verbindet.“ Das Gebiet diene auch als wichtiger Einreisepunkt in das Land, der die industriellen Kerngebiete Norditaliens mit den süditalienischen Häfen koppelt und dadurch Großstädte wie Mailand, Rom und Neapel anbindet.

Bei dem Aufbau des Ladehubs geht Milence wieder so vor, wie bei den meisten bisher kommunizierten Standorten: Zunächst werden CCS-Ladegeräte installiert und der Park später um MCS-Lader ergänzt. In Bagnolo San Vito werden in der ersten Phase vier CCS-Ladegeräte mit bis zu 400 kW verbaut, die fünf Ladebuchten versorgen. In einer zweiten Phase sind weitere Ladebuchten mit Megawatt-Ladern geplant. Wie üblich sollen am Standort auch „zusätzliche Annehmlichkeiten für Lkw-Fahrer“ entstehen.

Milence-CEO Anja Niersen kommentiert die Neuankündigung wie folgt: „Innerhalb von zwei Jahren hat Milence erfolgreich mit der Entwicklung mehrerer Ladestationen entlang wichtiger Routen begonnen und damit den Übergang zu einem nachhaltigen Verkehr in ganz Europa unterstützt. Dieser Knotenpunkt ist der perfekte Ort für den Start unseres Netzausbaus in Italien und wird zu einem wichtigen Standort entlang des Nord-Süd-Verkehrskorridors, der für den europäischen Handel von entscheidender Bedeutung ist.“

In den letzten Monaten hat Milence regelmäßig neue Ladeparks angekündigt, zum Beispiel auch die ersten beiden Standorte in Deutschland. Denn: D as Unternehmen hat das ambitionierte Ziel, bis 2027 europaweit mindestens 1.700 Hochleistungs-Ladepunkte zu errichten. Eröffnet wurden bisher drei Standorte: in Venlo in den Niederlanden, in Heudebouville in Frankreich und im Hafen von Antwerpen-Brügge in Belgien.

milence.com