Stellantis rollt App zur intelligenten Routenplanung auf alle Marken aus

Stellantis hatte e-ROUTES bereits im Oktober 2023 bei Citroën eingeführt. Schrittweise wurden die App und die erweiterten Funktionen auch auf Elektroautos der Marken Peugeot, DS Automobiles, Vauxhall und Opel ausgerollt. Noch diesen Sommer soll die App auch bei den rein elektrischen Modellen von Fiat (600e), Fiat Professional (E-Scudo und E-Doblò), Alfa Romeo (Junior Elettrica), Jeep (Avenger) und Lancia (Ypsilon Electric) eingeführt werden.

Ursprünglich war die mobile Anwendung vor allem für Kunden entwickelt worden, die ein rein elektrisches Fahrzeug ohne Navigationssystem erworben hatten. „Das Hauptziel ist es, eine intelligente Lösung für eine Routenplanung zu bieten, die stets aktualisierte Navigationsanweisungen auf Basis von Echtzeit-Fahrzeugdaten wie dem Ladestand der Batterie, der Batteriekapazität oder der Lufttemperatur liefert“, so der Mehrmarkenkonzern.

Die App kann entweder direkt auf dem Smartphone oder über Apple CarPlay bzw. Android Auto im Infotainmentsystem auf dem zentralen Bildschirm des jeweiligen Fahrzeugs genutzt werden. Nutzer können über die App eine Route eingeben. Das System schlägt im Anschluss die nach eigener Ansicht effizientesten Ladestopps entlang der gewählten Strecke vor. Der Algorithmus bezieht aufseiten der Infrastruktur die Qualität der Standorte (Anzahl und Eigenschaften der Ladesäulen) und ihre Verfügbarkeit (Informationen über verfügbare, in Gebrauch oder außer Betrieb befindliche Ladepunkte) mit ein.

Bild: Stellantis Bild: Stellantis Bild: Stellantis

Fahrzeugseitig werden neben den dynamischen Fahrzeugdaten, Verbrauchswerten und Echtzeit-Verkehrsinformationen auch die eigenen Vorlieben wie Ladestand bei Ankunft an der Ladesäule und am Ziel bei der Planung berücksichtigt. Ändern sich die Bedingungen, kann die Reise neu berechnet werden. „Wenn zum Beispiel schneller gefahren wird als ursprünglich geplant, informiert e-ROUTES den Fahrenden über neue Routen-Optionen und schlägt vor, die Ladezeiten vorzuziehen, um die Ankunft am Ziel gemäß den vordefinierten Präferenzen zu gewährleisten – wie einen spezifischen Mindestladestand bei der Ankunft“, erklärt Stellantis die Funktion.

Bei der Planung einer Fahrt zu einer vorgeschlagenen Ladestation werden darüber hinaus Restaurants, Bars und Hotels in der Nähe angezeigt, sodass Nutzer entscheiden können, ob sie die Ladezeit etwa für einen Kaffee nutzen oder ihre Reise basierend auf der Verfügbarkeit bestimmter Dienstleistungen planen möchten. Zudem soll e-ROUTES in Abhängigkeit der Verfügbarkeit in der Lage sein, die Kosten jeder Ladesitzung schätzen zu können, womit die Gesamtkosten der für die Reise benötigten Aufladung im Voraus bekannt sein sollen. Ob hierbei allerdings etwa Preise unterschiedlicher Betreiber einbezogen werden, darüber gibt Stellantis in der Mitteilung keine Auskunft.

Um die App überhaupt nutzen zu können, muss das Stellantis-Fahrzeug mit „Connect Plus“ ausgestattet sein. „Dieses Paket ist in einer im Fahrzeugpreis enthaltenen speziellen Testphase erhältlich, die je nach Marke variiert“, so Stellantis. Nach Ablauf ist ein Abo erforderlich, um weiterhin alle im Paket enthaltenen Funktionen nutzen zu können. Das Abo für den Einzelservice ist ein zeitlich flexibles Angebot. Bei einer monatlichen Laufzeit werden 4 Euro pro Monat fällig, bei einer Laufzeit von einem Jahr sind es 40 Euro pro Jahr.

stellantis.com