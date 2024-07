Arriva bestellt 51 E-Doppeldecker bei Volvo Buses

Der Bushersteller hatte das Fahrgestell unter der Bezeichnung BZL Electric im September 2021 vorgestellt. Es ist sowohl für Einzel- als auch für Doppeldecker-Busse mit mehreren Optionen für Aufbauhersteller konzipiert und verfügt über einen vollständig eigens entwickelten Antriebsstrang. Volvo Buses hatte jedoch Anfang letzten Jahres entschieden, in Europa künftig keine Komplettbusse mehr selbst herzustellen. Gut einen Monat später folgte die Bekanntgabe, dass Manufacturing Commercial Vehicles (MCV) die Karosserien für die Elektrobusse produzieren wird.

Die 51 Elektrobusse auf Basis des Volvo-Fahrgestells fahren daher mit einer Karosserie des ägyptisch-britischen Aufbauspezialisten MCV vor. Herzstück der Plattform ist ein Elektromotor, der über 167 kW Dauer- und 200 kW Spitzenleistung verfügt. Während in Solobussen auch eine Dual-Motor-Einheit mit einer Leistung von bis zu 400 kW zur Auswahl steht, gibt es bei den Doppeldeckern nur die Ein-Motor-Variante. Dafür bietet Volvo Buses bei beiden Modellen Batteriepakete mit bis zu 470 kWh an. Im Falle von Arriva wurde sich für die größte Konfiguration entschieden.

Laut dem Hersteller kann die Plattform dank zweierlei Hardware-Schnittstellen sowohl Kabel-gebunden mit bis zu 150 kW DC als auch optional per OppCharge mit maximal 300 kW aufgeladen werden. Wie die E-Busse aufgeladen werden, ist nicht bekannt. Geladen werden könnten sie im Betriebshof Tottenham, wo sie untergebracht werden sollen. Von dort aus ist der Einsatz auf den Linien 243 und 341 von Transport for London (TfL) geplant.

Es ist übrigens das erste Mal, dass Arriva E-Busse auf Basis des Fahrgestells BZL Electric bestellt. „Wir sind stolz und freuen uns, Arriva London mit vollelektrischen Bussen in der unverkennbaren roten Lackierung zu beliefern. Unsere Beziehung besteht schon seit Jahren, und unsere jeweiligen Teams haben zusammengearbeitet, um die Anforderungen von TfL zu erfüllen und zur Reduzierung der Emissionen in der Hauptstadt beizutragen“, so Domenico Bondi, Geschäftsführer von Volvo Bus UK und Irland. „Arriva UK Bus hat sich der Dekarbonisierung unserer Flotte in London verschrieben, und dieser jüngste Auftrag an Volvo baut auf den Millionen von Pfund auf, die wir bereits in die Schaffung eines sauberen, elektrifizierten und effizienten öffentlichen Verkehrsnetzes investiert haben, das die Gemeinden in der Hauptstadt verdienen“, äußert sich Marcos Hart, Managing Director von Arriva UK Bus in London.

Neben Volvo Buses setzt Arrival auch u. a. auf Wrightbus als Lieferanten. So wurden unter anderem Anfang letzten Jahres 50 E-Doppeldecker beim nordirischen Hersteller geordert. Ende 2023 löste der ÖPNV-Betreiber eine Bestellung über 34 Exemplare der Doppeldecker-Variante aus. Anfang dieses Jahres gab Wrightbus bekannt, 76 weitere E-Doppeldecker und elf E-Solobusse an Arriva zu liefern.

