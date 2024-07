Baustopp bei dritter Batteriefabrik von Ultium Cells?

Das schreibt das Portal BusinessKorea unter Berufung auf nicht näher genannte Industriequellen. Mit LG Energy Solutions ist einer der beiden Anteilseigner von Ultium Cells aus Südkorea. Derzeit soll nur für die ersten beiden der insgesamt fünf geplanten Fertigungslinien in Lansing, Michigan, erste Anlagen installiert worden sein, wie es in dem Bericht heißt. Der Zeitplan für die verbleibenden Linien wurde „on hold“ gesetzt.

Die Batteriefabrik in Lansing nahe des dortigen GM-Fahrzeugwerks wurde erstmals 2021 erwähnt und sollte in der zweiten Jahreshälfte 2025 offiziell mit der Serienproduktion beginnen. Die Bänder auf den ersten beiden Linien sollten aber schon im Frühjahr anlaufen, damit die Anlagen und Prozesse bis zur Volumenproduktion optimal eingestellt sind. Dieser Zeitplan wackelt nun, wenn die Anlagen und Gebäude erst 2025 statt wie geplant in diesem Jahr fertiggestellt werden, wie der Bericht aus Südkorea besagt.

Ultium Cells betreibt bereits zwei Zellfabriken, eine in Ohio und die zweite in Spring Hill, Tennessee. Das Werk in Warren produziert seit 2022, in Spring Hill wurden erst in diesem April die ersten Zellen ausgeliefert – in das rund eine halbe Meile entfernt liegende GM-Werk.

Die Pläne für ein viertes Werk, das in New Carlisle im US-Bundesstaat Indiana entstehen sollte, wurden von GM und LGES jedoch Anfang 2023 auf Eis gelegt. LGES hatte zudem im April 2024 angekündigt, die Investitionen zu kürzen, gerade in Anlagen. Laut BusinessKorea soll LGES zudem die Bauarbeiten an der Fabrik für LFP-Zellen für stationäre Speicher in Arizona gestoppt haben. Die Arbeiten an der Zellfabrik für Elektroautos in Arizona laufen hingegen weiter.

