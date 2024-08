Solaris verbucht Bestellung über 26 H2-Busse aus dem Rhein-Erft-Kreis

Wie Solaris mitteilt, handelt es sich um die erste Zusammenarbeit mit der REVG Kerpen. Eingesetzt werden die Busse im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen. Die ersten zwei Wasserstoffbusse wurden dem Hersteller zufolge bereits nach Kerpen geliefert, die 24 weiteren Einheiten sollen 2025 folgen. Die Fahrzeuge haben eine 70-kW-Wasserstoff-Brennstoffzelle an Bord, werden aber bei höherem Leistungsbedarf von einer Batterie unterstützt.

Neben dem 2019 vorgestellten Urbino 12 hydrogen bieten die Polen zudem den BZ-Gelenkbus Urbino 18 hydrogen an, dessen Markteinführung im September 2022 erfolgte. Bereits Anfang des Jahres hatte der polnische Hersteller Details zu Absatzzahlen seiner Wasserstoff-Busse geliefert. Zu dem Zeitpunkt lagen Bestellungen für über 700 H2-Busse vor. Der bisher größte Einzelauftrag kam übrigens 2023 aus Bologna. Der italienische ÖPNV-Betreiber Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (TPER) orderte im Spätsommer 130 Exemplare des Solaris Urbino 12 hydrogen – 127 sind für den Einsatz im Großraum Bologna und drei für die Stadt Ferrara gedacht.

Aber auch in Deutschland setzt Solaris zunehmend Wasserstoffbusse ab. Solche fahren nach Angaben des Unternehmens bereits in Köln, Wuppertal, Hofolding, Weimar, Frankfurt, Groß-Zimmern, Aschaffenburg und im Großraum München. Weitere Verträge mit Städten wie Krefeld, Güstrow, Groß-Gerau, Hamburg, Gummersbach und Duisburg sind laut Solaris in Vorbereitung.

solarisbus.com