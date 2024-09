RVK übernimmt erste H2-Gelenkbusse in Wermelskirchen

Die Beschaffung der Gelenkbusse fußt auf einem im Frühjahr 2022 erteilten Förderbescheid des Bundesverkehrsministeriums, wie der RVK mitteilt. Die Bestellung bei Solaris ist dann vor etwas über einem Jahr im August 2023 erfolgt. Der RVK hat zwar bereits Erfahrungen mit Brennstoffzellen-Bussen, die nun ausgelieferten Exemplare sind jedoch die ersten Gelenkbusse von Solaris in der RVK-Flotte.

Solaris hatte das 18-Meter-Modell mit Brennstoffzelleerst im September 2022 vorgestellt, ein Exemplar hatte RVK vor der Auftragsvergabe bereits im Test. Mit den 51,2 Kilogramm Wasserstoff fassenden Tanks kommt der Gelenkbus bis zu 350 Kilometer weit, ein Tankvorgang soll laut Hersteller rund 20 Minuten dauern. Die Brennstoffzellen, die Solaris von Ballard bezieht, leisten 100 kW. Eine 60 kWh große Batterie unterstützt die Brennstoffzelle bei hohem Leistungsbedarf und kommt auch bei der Energierückgewinnung beim Bremsen zum Einsatz. Der neue Gelenkbus bietet je nach Konfiguration Platz für bis zu 140 Passagiere.

In der Mitteilung zu der Fahrzeugübergabe in Wermelskirchen betont der RVK, dass Reichweite, Tank- und Standzeiten die entscheidenden Kriterien für die Busbeschaffung seien. „Angesichts des Verkehrsgebietes mit starken topografischen Unterschieden, klimatischen Schwankungen und teils langen Strecken, wie beispielsweise die der Linie 260 zwischen Wermelskirchen und Köln wird unter anderem klar, warum Wasserstoff bei der Regionalverkehr Köln strategisch seit langem die erste Option für das erklärte Ziel ‚Null Emission‘ ist, so der Betreiber.

Von Solaris hat der RVK bereits 35 H2-Solobusse in der Flotte, also der Urbino 12 Hydrogen. Weitere 35 Fahrzeuge stammen von Van Hool, zudem läuft eine Bestellung bei Wrightbus. Laut Geschäftsführer Marcel Frank steht der RVK kurz davor, „die Schallgrenze von über 100 Wasserstoffbussen“ zu erreichen – wenn auch die ausstehenden zehn Exemplare des Urbino 18 Hydrogen ausgeliefert sind.

Und weitere Fahrzeuge des polnischen Herstellers werden folgen: Mit den Mitteln aus dem Förderbescheid hat der RVK in diesem Frühjahr neun Urbino 12 Hydrogen und elf Urbino 18 Hydrogen geordert.

Quelle: Info per E-Mail