VW-Töchter Elli und VWN kombinieren Lade- und Flottenservices

Die integrierten Ladeservices sollen es Nutzern des VWN-Flottentools ConnectPro innerhalb dieses Systems erlauben, Ladekarten zum öffentlichen Laden für ihre Fahrzeuge zu verwalten. Ziel sei die Bündelung wichtiger Informationen aus Fahrzeug- und Ladedaten in einer Plattform, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. „Ob fest zugewiesene Dienstwagen oder Poolfahrzeuge, unsere Ladeprodukte sind flexibel auf die Anforderungen verschiedener Unternehmensflotten ausgerichtet“, äußert Michael Gotthelf, Vice President Elli Commercial. „Mit ConnectPro beschleunigen wir gemeinsam mit Volkswagen Nutzfahrzeuge eine umfassende Elektrifizierung von Werks- und Unternehmensstandorten.“

Bereits vor einigen Monaten führte Elli ein Angebot namens Charging Site Management ein. Dabei handelt es sich um ein Managementsystem zum Laden von Unternehmensflotten, das AC- und DC-Ladehardware und integrierte Softwarelösungen bündelt – inklusive einer Reihe von Funktionen, die die Ladevorgänge auf dem Flotten-Parkplatz alltagstauglicher machen sollen. Als Baustein dieser Lösung bietet Elli ab sofort ein softwarebasiertes Lastmanagement an, das sich vor Ort leicht einrichten und verwalten lassen soll.

„Ein wesentlicher Hebel für den Erfolg der Elektromobilitätswende in Europa ist der Flotten- und Unternehmenssektor“, betont Giovanni Palazzo, CEO Elli & SVP Volkswagen Charging & Energy. Vor diesem Hintergrund bräuchten Geschäftskunden Ladelösungen, die die betriebliche Elektromobilität einfach, schnell und intelligent umsetzen. „Hier setzen wir an. Elli bietet eigen entwickelte digitale Produkte sowie AC- und Schnellladelösungen skalierbar und zugeschnitten auf den jeweiligen Kunden. Darüber hinaus haben Unternehmen, Logistiker, Flottenbetreiber mit Elli Zugang zu einem der größten Ladenetze in Europa mit über 750.000 Ladepunkten.“

Ebenfalls IAA-Messepremiere feiert der Elli Charger 2, der unter anderem mit intelligenten Ladefunktionen wie PV-optimiertem oder marktpreisoptimiertem Laden punkten soll. Die Wallbox wird der Volkswagen-Tochter zufolge in vier Ausstattungsvarianten verfügbar sein – darunter auch in einer eichrechtskonformen Ausführung. Mit Blick auf B2B-Kunden erwähnt Elli zudem, dass die neue Wallbox dank des eben erwähnten neuen Lastmanagements auch für Flottenkunden mit unterschiedlichen Einsatzszenarien geeignet sei: „auf dem Firmengelände, in Parkhäusern oder an öffentlichen Ladestationen“.

Das Laden am Unternehmensstandort will Elli auch künftig als Schwerpunkt-Case verfolgen – und dabei weitere Lösungen an der Schnittstelle von Lade- und Energiesystemen anbieten. Eine wichtige Rolle nehmen dabei dem Unternehmen zufolge Speichersysteme ein, die zur Stabilisierung und Effizienzsteigerung des Stromnetzes beitragen. „Das Laden von Elektroflotten wird zukünftig also nicht nur intelligenter, sondern auch dynamisch mit den Energiemärkten verknüpft werden. Für die gewerblichen Kunden werden durch die Integration intelligenter Ladetechnologien, der Optimierung und Steuerung lokaler Verbraucher und Erzeuger und die Einführung dynamischer Energietarife Voraussetzungen geschaffen, die den Energieverbrauch im gesamten Betrieb optimieren und die Energiekosten senken“, kündigt Elli an. Für Unternehmen werde die lokale und dezentrale Speicherung und das sogenannte Managed-Battery-Network zu einer Revolution des Standort-Energiemanagements führen, die die Energieerzeugung und den -verbrauch verbessern und den Weg für kommerzielle Vehicle-to-Grid (V2G)-Anwendungen ebnet, gibt sich die VW-Tochter überzeugt.



