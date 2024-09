GM-Kunden erhalten Zugang zu Tesla Superchargern

Ende letzten Monats berichtete die „New York Times“ in einem Artikel über Verzögerungen bei der Software-seitigen Umsetzung zum Laden an Superchargern sowie bei der Lieferung der benötigten Adapter. Mittlerweile ist mehr als ein Jahr vergangen, seitdem die ersten Autohersteller ankündigten, in Nordamerika auf NACS zu setzen, um ihren Kunden Zugriff auf das Supercharger-Netzwerk zu bieten. Nun scheint es zumindest bei GM vorwärtszugehen.

Zunächst können jedoch nur Kunden in den USA den NACS-Adapter in den Apps der GM-Fahrzeugmarken für 225 US-Dollar erwerben. Im Laufe dieses Jahres soll dieser auch in Kanada angeboten werden. Einen genauen Zeitpunkt nennt General Motors in der Mitteilung jedoch nicht. Wie InsideEVs mitteilt, bezieht GM wie auch Ford und Rivian Adapter direkt von Tesla. Neben dem US-Autobauer kommen jedoch auch andere Lieferanten zum Zug, wie GM mitteilt. Namentlich werden diese jedoch nicht erwähnt.

Mit dem Erhalt des NACS-Adapters können GM-Kunden der Marken Cadillac, Chevrolet und GMC über 17.800 Tesla Supercharger in Nordamerika nutzen. Mit der gleichen App, über die der Adapter erworben werden kann, soll auch das Auffinden der Supercharger sowie die Statusprüfung, der Start des Ladevorgangs als auch die Bezahlung möglich sein. Und: Auch Ladesäulen anderer Unternehmen, die auf NACS setzen, sollen mit dem Adapter genutzt werden können.

Insgesamt bietet General Motors laut eigener Aussage mit der Erweiterung um das Supercharger-Netz seinen Kunden Zugang zu mehr als 231.800 AC- und DC-Ladestationen in Nordamerika. Dabei bleiben soll es allerdings nicht. „Die laufenden Bemühungen von GM, den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur zu beschleunigen, sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Engagements für eine rein elektrische Zukunft“, so Wade Sheffer, Vizepräsident von GM Energy. Und ergänzt: „Der Zugang zu noch mehr öffentlich zugänglichen Schnellladegeräten ist ein weiterer Ansatz von GM, um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern und den Übergang zur Elektromobilität reibungsloser zu gestalten.“ So gab der Konzern erst vor wenigen Tagen bekannt, gemeinsam mit EVgo sogenannte „Flagship“-Ladeparks aufbauen zu wollen.

