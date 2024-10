BMW und E.ON bieten nun auch „kostenoptimiertes Laden“

Das „Connected Home Charging“-Paket, das Mitte April 2024 vorgestellt wurde, kann direkt über BMW bestellt werden. Zum Start unterstützte die intelligente Ladelösung von BMW und E.ON das solaroptimierte und lastoptimierte Laden. Damit ist es möglich, die Wallbox so anzusteuern, dass entweder „Überschussladen“ mit Strom aus der eigenen PV-Anlage priorisiert wird oder die Belastung des Netzanschlusses möglichst gering gehalten wird – ziehen andere Verbraucher im Haushalt viel Strom, kann der Verbrauch der Wallbox vorübergehend reduziert werden.

Jetzt ist auch die zum Start bereits angekündigte Funktion des kostenoptimierten Ladens verfügbar. „Durch kostenoptimiertes Laden des Fahrzeugs auf Basis des dynamischen Tarifs können Kunden von tagesaktuellen Preisen an den Strombörsen profitieren, wenn das Laden des Elektrofahrzeugs automatisch in Niedrigpreiszeiten gelegt wird“, erklärt BMW in der Mitteilung. „Hausbesitzer mit einer Solaranlage können durch das Laden von Solarstrom auf Basis von Wetterprognosen zusätzliche Einsparpotentiale erzielen.“

Die drei verschiedenen Optionen zum „Optimierten Laden“ können die Kunden, die das „Connected Home Charging Package Plus“ gebucht haben, entweder im Fahrzeug selbst oder in der „My BMW“-App nutzen. Dabei werden laut BMW die Abfahrtszeit und die benötigte Reichweite berücksichtigt und automatisch alle günstigen Ladezeitfenster identifiziert. Es wird also immer eine ausreichende Ladung für die geplanten Fahrten garantiert: Wenn möglich, wird zu den Anforderungen des „optimierten Ladens“ der Strom in das Auto gebracht. Falls das nicht möglich ist, etwa weil die PV-Anlage keinen Überschussstrom bietet, wird dennoch so weit mit Strom aus dem Netz geladen, dass die benötigte Reichweite zur Verfügung steht.

Um den Modus „Optimiertes Laden“ nutzen zu können, benötigen Kunden der BMW Group die My BMW App und das „Connected Home Charging Package Plus“ mit dem dynamischen Ökostromtarif von E.ON. Das kostet in Deutschland mindestens 1.769 Euro, der Preis kann „je nach Installationsaufwand vor Ort“ steigen. Das „Connected Home Charging Package Plus“ besteht aus der smarten BMW Wallbox Plus (mit 11 kW Leistung, erweiterbar auf 22 kW), Installation und Setup der Wallbox sowie den Connected Home Charging Services. Für die Funktion „lastoptimiertes Laden“ ist eine zusätzliche Steuerungs-Hardware (Smart Energy Module) erforderlich. Voraussetzung für die Installation des Paketes und die Nutzung des dynamischen Ökostromtarifs ist ein intelligentes Messsystem (Smart Meter) am Hausanschluss.

„Um auf das jeweilige Fahr- und Ladeverhalten der Kunden einzugehen, erfolgen die Ladevorgänge nach individuell berechnetem Ladeplan basierend auf den tagesaktuellen Strombörsenpreisen. So kommt es zum Beispiel in Deutschland zu einer Reduktion der Heim-Ladekosten des BMW von bis zu 22 Prozent pro Jahr, wodurch sich ein Gesamtkostenvorteil im Haushalt von bis zu 15 Prozent pro Jahr ergibt“, sagt Marcus Krieg, Vice President New Services, Business Models bei der BMW Group. „Weitere Einsparpotentiale entstehen durch die Nutzung einer Solaranlage. Im Fahrzeug oder in der ‚My BMW‘-App wird lediglich die geplante Abfahrtszeit und der gewünschte Ladezustand der Batterie eingestellt. Der Ladevorgang wird entsprechend dieser Vorgaben durch die Intelligenz im Hintergrund automatisch gesteuert.“

„Gemeinsam mit der BMW Group ermöglichen wir Fahrern elektrischer BMW einen state-of-the-art Lade-Modus, der nachhaltige Mobilität und das Energiesystem miteinander verbindet. Wenn das optimierte Laden in der App ausgewählt wurde, sendet E.ON Prognosen wie beispielsweise die erwartete Solarerzeugung sowie Preisinformationen der Strompreisbörsenentwicklung im Hintergrund an die BMW Group: Die Software erkennt die günstigsten Strompreise innerhalb der nächsten 24 Stunden und startet entsprechend das Laden des E-Autos“, erklärt Davide Villa, CEO von E.ON Drive.

bmwgroup.com