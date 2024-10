Voltera richtet zwei neue Lkw-Ladestationen in Kalifornien ein

Der erste Standort befindet sich in Wilmington, nicht weit entfernt vom Hafen von Long Beach und dem Hafen von Los Angeles. Er wird insgesamt fünf Megawatt Ladeleistung bieten, die sich auf maximal 30 Boxen verteilen. „Dieser ideale Standort wird den bedeutenden Gütertransport in der Region unterstützen“, erklärt das Unternehmen. Der Bau wird mit 2,3 Millionen US-Dollar aus dem Carl-Moyer-Programm des South Coast Air Quality Management District und mit 1,8 Millionen US-Dollar aus dem Programm zur Verringerung der Emissionen von Lastwagen in Hafenanlagen der Federal Highway Administration finanziert.

Der zweite Standort befindet sich in Nordkalifornien, nämlich in West Sacramento. Er verfügt über eine Stromversorgung von einem Megawatt und bietet Platz für bis zu 100 „elektrifizierte Ladestationen“. Der Standort liegt in der Nähe der Interstate 5, die Kalifornien von Norden nach Süden durchzieht, und der Interstate 80, der zweitlängsten Autobahn der USA, die San Francisco an der Westküste mit Teaneck in New Jersey an der Ostküste verbindet.

In beiden Fällen macht Voltera keine Angaben dazu, wann die Standorte eröffnet werden und wie hoch die Ladekapazität der einzelnen Ladegeräte ist.

„Die Sicherung dieser beiden Standorte in Kalifornien ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, die Elektrifizierung kommerzieller Flotten zu unterstützen“, sagte Sylvia Hendron, Chief Development Officer bei Voltera. „Jeder Standort wurde sorgfältig ausgewählt und entwickelt, um den besonderen Anforderungen von ZEV-Flotten gerecht zu werden, von der Nähe zu wichtigen Transitstrecken bis hin zur Sicherung der notwendigen Finanzierung.“

Der kalifornische CPO (Charging Point Operator) hat kürzlich eine Kreditfazilität von ING und Investec in Höhe von 100 Millionen Dollar erhalten, zusätzlich zu einer „laufenden Eigenkapitalunterstützung von EQT“. Letzteres Unternehmen wird auch als Investor für die beiden in der Entwicklung befindlichen kalifornischen Standorte genannt.

Voltera sagt, es „entwickelt, besitzt und betreibt strategisch gelegene, zweckmäßige Ladeeinrichtungen, um die Einführung und den Betrieb von E-Fahrzeugen in großem Umfang zu ermöglichen“. Zu diesem Zweck baut Voltera Ladeinfrastruktur für Elektroautos und Nutzfahrzeuge auf.

Im März eröffnete das Unternehmen bereits eine Ladestation für Lastwagen in Lynwood, wie Wilmington ebenfalls in der Nähe der Häfen von Los Angeles und Long Beach gelegen. Der Standort wurde zusammen mit dem Transportdienstleister Einride entwickelt und kann bis zu 200 Fahrzeuge pro Tag aufladen. Voltera ist auch Teil der US-Lobbyorganisation Powering America’s Commercial Transportation (PACT). Diese wurde Anfang 2024 von Daimler Truck North America, Volvo Group und der gerade in „International“ umbenannten Traton-Tochter Navistar gegründet, um die Entwicklung von Ladeinfrastruktur für Nutzfahrzeuge zu fördern.

„Der Standort von Ladeinfrastruktur für mittelschwere und schwere Lastwagen ist entscheidend für eine nachhaltige Energiewende im Lkw-Sektor. Gewerbliche Flotten benötigen Zugang zu Strom in der Nähe wichtiger Frachtrouten sowie ausreichend Platz zum Ein- und Ausfahren und Manövrieren der Fahrzeuge“, sagte Dawn Fenton, Vorstandsvorsitzende von Powering America’s Commercial Transportation. „Die Arbeit der PACT-Mitglieder, die sich mit der Entwicklung von Ladestationen befassen, ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Lastwagen und Flotten über die notwendige Strominfrastruktur verfügen, um die Vorschriften einzuhalten. Diese Bemühungen sind für die Beschleunigung der Elektrifizierung des Transportwesens von entscheidender Bedeutung und können als starker Indikator für die Nachfrage nach Versorgungsleistungen dienen.“

businesswire.com

Dieser Beitrag ist zuerst auf unserer englischsprachigen Seite electrive.com erschienen.