Deutschland und Schweiz: UPS flottet weitere E-Zustellfahrzeuge ein

Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich um den Iveco eDaily, und zwar konkret um 49 3,8-Tonner mit einem Ladevolumen von 14 Kubikmetern (P45E) sowie um 106 7,2-Tonner mit einem Ladevolumen von 23 Kubikmetern (P80E) und 37 7,2-Tonner mit einem Ladevolumen von 28 Kubikmetern (P100E). Vier der 3,8-Tonner sind für den Einsatz in der Schweiz vorgesehen.

Die kleineren Fahrzeuge verfügen alle über 74 kWh-Batterien, die größeren über Batterien mit einem Energieinhalt von 111 kWh. Der Elektroantrieb bietet eine Leistung von bis zu 90 kW, die Reichweite beträgt bis zu 230 Kilometer. Geladen wird ausschließlich nachts in den Depots.

Die Fahrzeuge sind noch nicht alle im Einsatz. UPS gibt an, dass die E-Fahrzeuge bis Ende des Jahres „nach und nach“ in Betrieb gehen werden. In Deutschland werden sie in Bielefeld, Düsseldorf, Frankfurt Fechenheim, Hamburg, Herne, Karlsruhe, Kirchheim bei München, Köln, Langenhagen (bei Hannover), Nürnberg und Wendlingen zum Einsatz kommen. In der Schweiz werden die E-Fahrzeuge in Bülach bei Zürich in die Lieferflotte aufgenommen.

In Deutschland wurden 120 der neuen Elektrofahrzeuge und die dazugehörige Infrastruktur von der Bundesregierung mit 6,4 Millionen Euro gefördert.

Die neuen Iveco eDaily sind Teil des Plans von UPS, seine Flotten in Europa bis Ende 2024 um 600 elektrische Zustellfahrzeuge zu erweitern. Erst kürzlich hat UPS 100 Iveco eDaily in seine Zustellflotte in Paris aufgenommen.

Quelle: Info per E-Mail