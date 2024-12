Erste Elektroautos von Hongqi auf dem Weg nach Europa

Beim EH7 handelt es sich um eine luxuriöse Elektro-Limousine, beim EHS7 um das entsprechende Elektro-SUV. Mehr zu den Fahrzeugen können Sie in diesem Artikel nachlesen. Nur so viel: Der EH7 wird zu einem Preis ab 49.999 Euro angeboten, während der EHS7 bei 53.999 Euro beginnt. Erstmals vorgestellt wurden die beiden Modelle im April auf der Automesse in Peking, damals wurden auch die Deutschland-Ambitionen bekannt.

Hongqi strebt an, ein umfangreiches Verkaufs- und Servicenetzwerk in ganz Europa aufzubauen, mit Servicepunkten in 29 Ländern. Erste Gehversuche gab es auf dem Kontinent bereits: 2022 erfolgte schon der Start in Norwegen und den Niederlanden mit dem E-HS9, dem SUV-Flaggschiff der Marke. Später kamen auch Schweden, Dänemark und Deutschland für das Modell hinzu. Beim Europa-Vertrieb arbeitet Hongqi mit der schwedischen Hedin-Gruppe zusammen.

In dem Export der ersten Fahrzeug-Charge sieht Hongqi einen „wichtigen Meilenstein in der globalen Strategie“ des Unternehmens. „Dieser Erfolg steht für den stetigen Fortschritt von Hongqi bei der Entwicklung in Überseemärkten“, heißt es in der Mitteilung. Und weiter: „Die Markteinführung des Hongqi EH7 und EHS7 erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach luxuriösen vollelektrischen Fahrzeugen in Europa stetig steigt.“

prnewswire.com