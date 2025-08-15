Erste Fireflys in Europa ausgeliefert

Eine Mitteilung von Nio zu den ersten Europa-Auslieferungen des Firefly gibt es zwar noch nicht, allerdings will das Portal Electric Vehicles von den ersten Auslieferungen in Utrecht erfahren haben. Das deckt sich auch zeitlich zum einen mit der Ankündigung von Nio selbst, zum anderen auch mit Informationen, die unserer Redaktion vorliegen. Auch in Norwegen sollen die ersten Exemplare des E-Kleinwagens in Kundenhand sein. Offen ist, wie viele Fahrzeuge Firefly in der erste Welle ausgeliefert hat.

In den Niederlanden ist der Firefly ab 29.900 Euro erhältlich, in Norwegen beginnen die Listenpreise bei 279.900 NOK, also umgerechnet derzeit rund 23.500 Euro. Das Auto ist in Norwegen nicht nur aufgrund der jeweiligen Steuer-Regularien günstiger: Norwegen ist nicht Teil der EU, damit fallen dort nicht die Sonderzölle bei der Einfuhr eines in China gebauten Elektroautos an.

In beiden Fällen handelt es sich um das Fahrzeug mit gekaufter Batterie, da das Battery-as-a-Service-Angebot bei Firefly mangels geeigneter Akku-Tauschstationen in Europa derzeit noch nicht angeboten wird. Die E-Kleinwagen von Firefly nutzen einen 42,1kWh großen Akku, während die größeren Nio-Modelle in Europa mit 75 oder 100 kWh angeboten werden – darauf sind auch die bisherigen Power Swap Stations des Unternehmens ausgelegt. In China sind erste Stationen bereits nachgerüstet, dort wird das Fahrzeug seit Ende April ausgeliefert.

Der Firefly ist ein vier Meter langer, vollelektrischer Kompaktwagen, der mit seiner 42,1 kWh großen LFP-Batterie eine WLTP-Reichweite von 330 Kilometer schafft, im WLTP City sind es bis zu 470 Kilometer. Geladen wird der Akku an DC-Stationen mit bis zu 100 kW, der Standard-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent soll 29 Minuten dauert.

Was der Firefly in Deutschland kosten wird, ist noch nicht genau bekannt – der Preis dürfte aber wie in den Niederlanden bei etwa 30.000 Euro starten. Laut der Modell-Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes wurde im Juni bereits ein Firefly in Deutschland zugelassen, im Juli keiner. Es dürfte sich dabei um einen Vorführwagen von Nio handeln, denn die Auslieferungen in Deutschland sollen erst im Herbst starten.

In Norwegen hatte Nio in den vergangenen sechs Wochen insgesamt sieben Firefly-Fahrzeuge zugelassen, wie Daten des Portals EU-EVs zeigen. Und in den Niederlanden wurden laut Electric Vehicles im Juni sechs Exemplare zugelassen, da bereits seit Anfang Juli Probefahrten für Interessenten möglich waren.

electric-vehicles.com