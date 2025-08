Nio-Marke Firefly will nächste Woche in Europa starten

Der europäische Marktstart von Firefly wird mit Spannung erwartet. Bereits seit April war klar, dass der Nio-Ableger zunächst in Norwegen und den Niederlanden starten wird. Nun steht mit dem 14. August 2025 auch das konkrete Datum fest.

Seit April ist auch bekannt, dass Nio bei der Preisgestaltung für das erste Modell von Firefly, das ebenfalls einfach nur Firefly heißt, in Europa deutlich oberhalb der magischen Preisgrenze von 20.000 Euro bleibt: In Norwegen liegt der Preis angesichts der Mehrwertsteuerbefreiung von Elektroautos noch bei recht günstigen 23.500 Euro. In den Niederlanden werden aber inklusive Mehrwertsteuer 29.900 Euro fällig – ein Preis, der auch auf Deutschland übertragbar sein dürfte.

Dafür bekommen Käufer einen vollelektrischen Kompaktwagen, der mit seiner 41,2 kWh großen LFP-Batterie eine WLTP-Reichweite von 330 Kilometer schafft, im WLTP City sind es bis zu 470 Kilometer. Geladen wird der Akku an DC-Stationen mit bis zu 100 kW, der Standard-Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent soll 29 Minuten dauert.

Nio hatte die Marke Firefly und das gleichnamige Debütmodell im Dezember auf dem Nio Day 2024 vorgestellt, im April wurden dann die Preise veröffentlicht. Das Fahrzeug startet auf seinem Heimatmarkt bei 119.800 Yuan, was aktuell ca. 14.400 Euro entspricht.

Nio will Firefly bewusst nicht als Billigheimer positionieren, sondern eher als Premium-Kompaktwagenmarke wie Mini oder Smart. Schließlich bedient Nio auch mit seiner Hauptmarke das Premium-Segment, so dass dies gut zusammenpasst und die Chinesen nicht als Gemischtwarenladen unterwegs sein wollen.

Laut Car News China will Nio die Marke Firefly kurz nach dem Start in den Niederlanden und Norwegen auch nach Belgien, Luxemburg, Österreich, Polen, Rumänien, Tschechien und Ungarn bringen. Wie zeitnah der Firefly-Marktstart dort erfolgen wird, ist aktuell nicht ganz klar. Denn zwar hat Nio im Juni bekanntgegeben, dass es genau in diesen sieben Ländern bald sowohl mit seiner Hauptmarke Nio als auch mit Firefly starten will. Damals hieß es aber, dass nur der Launch in Österreich und Ungarn noch in diesem Jahr erfolgen soll. Im kommenden Jahr stehen demnach dann Belgien, Luxemburg, Polen, Rumänien und die Tschechische Republik auf dem Plan.

Bislang ist Nio in Europa nur in Deutschland, den Niederlanden, Norwegen, Dänemark und Schweden aktiv. Es ist naheliegend, dass der Firefly-Start daher nach den Niederlanden und Norwegen bald auch in Deutschland, Dänemark und Schweden erfolgen dürfte.

Unterdessen hat Nio nun das zehnjährige Bestehen seines Global Design Center in München gefeiert und rühmt sich auf Social Media dafür, sich damit „im Herzen der europäischen Automobilinnovation etabliert“ zu haben.

