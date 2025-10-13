Silence eröffnet erste Batterietausch-Stationen in Frankreich

Mit der Einführung weiterer Modellvarianten des Leichtfahrzeugs Silence Nanocar S04 wurde bereits im Juni bekannt, dass Nissan und die Silence-Mutter Acciona ab Juli dieses Jahres Batteriewechsel-Stationen in Frankreich erproben wollen. Hintergrund ist, dass die im S04 verbauten Akkus wechselbar sind. Die Batterien sind für das Swapping mit Rollen und einem Bügel ausgestattet, sodass sie in der Manier eines Rollkoffers bewegt werden können. Dies trifft auch auf die E-Roller von Silence zu. Beide greifen auf die gleichen Batterien zurück.

Zum damaligen Zeitpunkt hieß es, dass Silence-Nutzer bei ausgewählten Nissan-Händlern, an Tankstellen und öffentlichen Parkplätzen dann ihre leeren Akkus „in weniger als dreißig Sekunden“ gegen eine vollgeladene Batterie tauschen können sollen. Wo sich die nun 14 Batterietausch-Stationen im Raum Paris im Detail befinden, darüber gibt es keine Auskunft. Acciona teilt lediglich mit, dass sich die meisten Stationen an Esso-Tankstellen befinden. „Andere Stationen befinden sich auf strategischen Parkplätzen und auf markeneigenen Flächen, wie in den Pariser Autohäusern des Unternehmens“, heißt es.

Bis Ende dieses Jahres will Silence sein Batterietausch-Netzwerk in Frankreich um neue Standorte an der französischen Riviera, darunter in Nizza und Cannes, erweitern. Um wie viele genau, geht aus der Mitteilung nicht hervor. In Spanien hat Silence bisher bereits ein Netzwerk von mehr als 160 Batteriewechsel-Stationen aufgebaut. Auch dort sollen Nutzer von Silence-Fahrzeugen eine leere Batterie in 30 Sekunden durch eine voll aufgeladene ersetzen können.

Neben den Batterietausch-Stationen wurde aber auch das zuvor angekündigte „Battery as a Service“-Modell (BaaS) für das Silence Nanocar S04 in Frankreich eingeführt, welches in Spanien bereits angeboten wird. „Im Rahmen dieses Modells werden beim Kauf eines Silence-Fahrzeugs ohne Batterien die Kosten um etwa 30 % gesenkt, ohne dass sich die Nutzer Gedanken über die technologische Veralterung oder die Wartung der Batterien machen müssen“, teilt Acciona mit. Jedes Abonnement deckt zwölf Batteriezyklen ab, was einer Reichweite von mehr als 1.500 km entsprechen soll. Zu den Kosten macht das Unternehmen allerdings keine Angaben.

Der Vertrieb des elektrischen Leichtfahrzeugs obliegt übrigens Nissan. Der japanische Autohersteller ist seit Frühjahr 2024 europäischer Vertriebspartner der Acciona-Mikromobilitätsmarke. Die entsprechenden Finanzierungs-, Service- und Versicherungsoptionen führt der japanische Automobilhersteller gemeinsam mit seinen Handelsbetrieben seitdem sukzessive ein.

acciona.com