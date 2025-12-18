Fastned eröffnet 50. Schnellladestandort in Deutschland

Fastned eröffnete seinen ersten eigenen Ladepark in Deutschland bereits 2018 an der A3 in Limburg an der Lahn. In den folgenden Jahren wuchs das Netz stetig, sodass Ende 2021 mit fünf neuen Standorten bundesweit 29 Schnellladeparks in Betrieb waren.

Danach verlangsamte sich der Ausbau etwas, nahm aber ab 2023 wieder deutlich Fahrt auf. Grund: Im September 2023 erhielten die Niederländer den Zuschlag für zwei der 23 Regionallose im Deutschlandnetz, die insgesamt 23 Standorte umfassen. Der erste davon ging kurz darauf im Dezember 2023 ans Netz. Im Februar 2024 folgte ein weiterer Zuschlag für ein Autobahnlos mit 34 Standorten an unbewirtschafteten Rastanlagen. Zuletzt ging Ende November ein neuer Standort aus diesem Autobahnlos in Betrieb.

Mit der nun eröffneten Anlage, die hingegen Teil der Regionallose ist, hat Fastned gleichzeitig den Meilenstein von 50 eigenen Standorten in Deutschland erreicht. Der neue Ladepark befindet sich auf einem Edeka-Parkplatz in Büderich, einem Stadtteil von Werl. Laut Fastned liegt der Standort an einer stark frequentierten Bundesstraße mit Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten und zugleich verkehrsgünstig an der B1, nahe den Autobahnen A44 und A445 zwischen Dortmund und Soest.

Am überdachten Fastned-Standort stehen sechs Alpitronic Hypercharger vom Typ HYC400 mit insgesamt zwölf Ladepunkten zur Verfügung. Jeder Ladepunkt bietet eine Ladeleistung von mindestens 200 kW, maximal sind bis zu 400 kW möglich. Wie an all seinen Deutschlandnetz-Standorten ruft Fastned auch hier einen Preis von 0,73 Euro/kWh auf – sowohl über die eigene App als auch per Ad-hoc mit EC- oder Kreditkarte. Noch bis Heiligabend kann vor Ort aber kostenlos geladen werden.

Bild: Fastned Bild: Fastned Bild: Fastned

„Die Eröffnung unserer 50. Schnellladestation ist nicht nur ein bedeutender Meilenstein für Fastned in Deutschland – sie steht exemplarisch für unseren Anspruch, Schnellladen dorthin zu bringen, wo es wirklich gebraucht wird: entlang der wichtigsten Verkehrsachsen der Region“, so Linda Boll, Country Director von Fastned Deutschland.

Mit den 50 Ladeparks betreibt Fastned hierzulande derzeit 300 Schnellladepunkte. In diesem Jahr hat Fastned allein in Deutschland neun neue Ladestandorte in Betrieb genommen. Inklusive des Standorts in Büderich sollen noch diesen Monat sieben neue Ladeparks hinzukommen. Bis Ende des Jahres 2026 will Fastned laut einer Mitteilung „mehr als 20 weitere Schnellladestationen in Deutschland“ eröffnet haben. Auf LinkedIn werden die Niederländer konkreter und nennen 75 Standorte bis Ende 2026.

Ferner sollen bestehende Standorte um Shops oder Lounges erweitert werden, heißt es. An den Standorten in Dinslaken-Nord, Kinding und Düren hat das Unternehmen die ersten Shops an seinen Stationen eröffnet. „Hier können Reisende neben dem Schnellladen rund um die Uhr Snacks, Getränke und ein WC finden, um die Ladepause noch angenehmer zu gestalten“, so Fastned.

Mit Blick auf Europa will der Schnellladeanbieter in Kürze die Marke von 400 in Betrieb befindlichen Ladeparks erreichen. Perspektivisch sind 1.000 Standorte in Deutschland und Europa geplant. Wie viele davon allein auf Deutschland entfallen, lässt Fastned allerdings offen.

fastnedcharging.com, linkedin.com