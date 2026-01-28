Lade-Offensive in Skandinavien: Kempower und Plugit rücken zusammen

Beide Seiten haben diesen Monat eine Vertriebs- und Servicevereinbarung unterzeichnet, wonach Plugit auf Ladelösungen von Kempower zurückgreift und diese auch an seine Kunden vertreibt. In einer ersten Phase der Zusammenarbeit sind in Finnland bereits 15 Standorte in Betrieb genommen worden. Ein Highlight dabei: Die Installation der ersten öffentlichen Megawatt-Ladeanlage (MCS) von Kempower in Finnland in der Nähe des Hafens Hamina-Kotka. In der nun vereinbarten, zweiten Phase planen Kempower und Plugit die Eröffnung von weiteren 15 bis 20 Standorten in Finnland, Schweden und auch in Frankreich, wo ein weiterer Partner von Plugit, der Ladestationsbetreiber Bump, Schnellladelösungen von Kempower anbieten wird.

„Die Partnerschaft wird in den kommenden Jahren zur Eröffnung zahlreicher Ladestationen für Pkw und Lkw führen“, sind beide Seiten überzeugt. Parallel wollen Kempower und Plugit gemeinsam an Forschungs- und Entwicklungsprojekten arbeiten. Der Fokus liegt dabei u.a. auf intelligenten Buchungssystemen, Energiemanagement, Leitsystemen für Lkw und Pilotprojekte für Ladehardware.

„Wir freuen uns, dass unsere Zusammenarbeit mit Kempower bereits an Dynamik gewinnt und wir bereits 15 erfolgreiche Projekte realisiert haben“, bekräftigt René Graichen, Chief Operating Officer bei Plugit. „Die Kombination der Technologie von Kempower und der Expertise von Plugit in der Leitung von Projekten zur Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ermöglicht es uns, sowohl qualitativ hochwertige Dienstleistungen als auch Lösungen anzubieten – unerlässliche Grundlagen für ein erfolgreiches Ladeinfrastrukturgeschäft und die Elektrifizierung von Pkw und Lkw.“

Erik Kanerva, Vertriebsleiter für Nordeuropa bei Kempower, kommentiert: „Die Partnerschaft mit Plugit ermöglicht es uns, zuverlässige und robuste Schnellladestationen in großem Umfang in den nordischen Ländern bereitzustellen – ein entscheidender Faktor, um die Energiewende zu beschleunigen und den Infrastrukturausbau zu unterstützen.“ Und: Man sei stolz darauf, gemeinsam die erste öffentliche MCS-Lkw-Ladestation in Finnland realisiert zu haben. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein und ein Symbol für den Wendepunkt, an dem wir uns befinden.“

Seit bald zwei Jahren nimmt Kempower bereits Bestellungen für sein Megawatt-Ladesystem an. Für das Produkt kombiniert Kempower bis zu zwei 600-kW-Leistungseinheiten, die eine Gesamtleistung von 1,2 Megawatt bereitstellen können, mit Ladesäulen vom Typ „Kempower Mega Satellite“. Die Ladestation kann wahlweise mit einem MCS-Anschluss für bis zu 1,2 MW oder mit bis zu zwei CCS-Anschlüssen mit jeweils bis zu 560 kW ausgestattet werden. Erste Standorte in Norwegen, Dänemark und Schweden nutzen das System bereits auch mit MCS-Anschluss in Depotanwendungen. In Finnland ist nun wie erwähnt auch eine öffentliche 1,2-MW-Ladeanlage dieses Typs am Netz. Der Hafen-Standort wurde im Dezember eröffnet.

kempower.com, plugit.fi