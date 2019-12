SK Innovation liefert Akkus für künftiges Hyundai E-SUV

SK Innovation wird offenbar exklusiver Batteriezellenlieferant für E-Autos des Hyundai-Konzerns – und zwar konkret für das erste Modell auf Basis der Elektro-Plattform Electric-Global Modular Platform (E-GMP), das ab 2021 vom Band rollen soll.

Das berichtet die japanische Nachrichtenagentur NNA unter Berufung auf Industriekreise. SK Innovation soll konkret Batteriezellen für rund 500.000 Fahrzeuge des geplanten Elektro-Crossovers von Hyundai liefern, das als erster Stromer auf der E-GMP-Plattform basieren wird und ab dem ersten Quartal 2021 im südkoreanischen Ulsan produziert werden soll. Bestätigt ist nun auch, dass es sich bei eben jenem Stromer um das erste Modell von Hyundai handeln wird, das mit 800-Volt-Batterietechnik ausgerüstet wird.

Medienberichten aus dem Oktober zufolge erwägt Hyundai übrigens, den neuen Elektro-Crossover zuerst in Europa einzuführen, ehe er in Südkorea und in den USA auf den Markt kommt. Ergo rechnet sich Hyundai für das E-Auto in Europa offenbar bessere Absatzchancen aus als auf dem Heimatmarkt – zudem könnte das neue Modell dann bei den CO2-Vorgaben helfen.

Was die Optik angeht, soll das Modell auf dem zur IAA präsentierten Konzeptfahrzeug 45 basieren. Noch im Juni hatte Business Korea berichtet, Hyundai plane einen Prototyp bis Dezember dieses Jahres fertigzustellen und das Fahrzeug im Sommer 2020 vorzustellen. Ob es so kommt, ist unklar. Als Reichweite für das Kompakt-SUV wurden seinerzeit zudem 450 Kilometer genannt – also recht genau jener Wert, den heute bereits der Kona Elektro mit 64-kWh-Batterie erreicht.

Laut einem von NNA zitierten, namentlich nicht genannten Branchenvertreter haben Hyundai und Kia derweil die grundlegenden Konstruktionsarbeiten für die E-GMP-Plattform abgeschlossen und absolvierten inzwischen erste Tests in ihrem Forschungszentrum in Hwaseong südwestlich von Seoul. Zeitgleich rüsten sich mehrere Tochtergesellschaften von Hyundai Motors für die künftig groß angelegte Elektroauto-Fertigung. So hat Hyundai Kia mit der Entwicklung von Wärmemanagement-Modulen für E-Fahrzeuge begonnen, während Hyundai Mobis im August den Grundstein für ein neues Werk in Ulsan gelegt hat, in dem Komponenten für Stromer auf Basis der E-GMP-Plattform hergestellt werden sollen.

Für SK Innovation ist die Liefer-Vereinbarung mit Hyundai ein wichtiger inländischer Deal. Zuvor war der Konzern bereits von Hyundais Luxusmarke Genesis zum Batterielieferanten gekürt worden. Klar ist allerdings auch, dass Hyundai wohl wie die meisten OEMs über kurz oder lang auf mehrere Lieferanten setzen wird, um eine stabile Batterie-Versorgung sicherzustellen.

english.nna.jp