InnoEnergy investiert in Kumpan Electric

InnoEnergy hat rund drei Millionen Euro in die E-Bility GmbH investiert, den Hersteller der deutschen Elektroroller-Marke Kumpan Electric. Ziele der Kooperation sind die Weiterentwicklung des Produkt- und Dienstleistungsangebots von E-Bility sowie eine schnellere Markteinführung in weiteren europäischen Ländern.

EIT Innoenergy ist das EU-geförderte Innovationsinstitut am Berliner EUREF-Campus. Durch die Partnerschaft mit InnoEnergy erhält E-Bility Zugang zu dessen Partner-Ökosystem und weiteren umfangreichen Ressourcen – von der Technologieentwicklung über Unterstützung bei der Markteinführung bis zu den genannten Finanzmitteln, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

In einem Projekt soll etwa die Software-Plattform von E-Bility weiterentwickelt werden. In der Mitteilung werden neben einer verbesserten Anwenderfreundlichkeit auch Funktionen wie Smart Sharing, Standort- und Bezahlfunktionen, das Leasing von Rollern und vorausschauende Wartung genannt.

Bei der Hardware soll in das von Kumpan Electric eingesetzte austauschbare Batteriesystem investiert werden, zudem soll die 1954Ri-Produktlinie um zwei Varianten mit 70 und 100 km/h Höchstgeschwindigkeit erweitert werden. Mit der Investition erhofft sich E-Bility auch, die Expansion in neue Märkte wie Spanien, Frankreich, Benelux, Schweden, die Schweiz oder Österreich beschleunigen zu können. Deutschland bleibe aber ein Schlüsselmarkt, so Kumpan Electric.

InnoEnergy betont in der Mitteilung das Potenzial der E-Bility-Lösungen, das über den Mobilitätsmarkt hinausgehe. „Die Technologie hinter dem intelligenten Batteriesystem könnte zu einem De Facto-Standard für das nachhaltige Design vieler Produkte werden“, sagt Christian Müller, CEO von InnoEnergy Deutschland. Patrik Tykesson, Gründer und CEO von E-Bility, bezeichnete das Innovationsprojekt als den „nächsten logischen Schritt auf unserem gemeinsamen Weg“. „Die Bündelung der Kompetenzen beider Partner wird Geschäfts- und Endkunden unter anderem in den Bereichen Elektromobilität und Energiespeicherung großen Nutzen bringen“, so Tykesson.

E-Bility hatte erst im Dezember im Rahmen einer Finanzierungsrunde einen zweistelligen Millionen-Betrag eingenommen. Teil dieser Finanzierung war eine Art Doppel-Deal: E-Bility hatte die Berliner E-Rollerfirma Scrooser übernommen, zugleich investierten die bisherigen Scrooser-Gesellschafter in die E-Bility GmbH.

