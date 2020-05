Škoda plant beim E-SUV Enyaq mit fünf Antriebs-Varianten

Škoda hat nun erstmals technische Details zu seinem ersten rein elektrischen Serienmodell auf MEB-Basis genannt, dem SUV Enyaq. Insgesamt fünf verschiedene Leistungsvarianten (drei mit Heck- und zwei mit Allradantrieb) und drei Batteriegrößen werden erhältlich sein – und dabei teilweise von den bekannten Werten des ID.3 abweichen.

Das Einstiegsmodell ist der Škoda Enyaq iV 50 mit einem hinten montierten 109-kW-Elektromotor und einem Akku mit einer Bruttokapazität von 55 kWh (netto nutzbar: 52 kWh), der bis zu 340 Kilometer Reichweite ermöglichen soll. Die nächste Variante ist der Enyaq iV 60 mit 132 kW Leistung und 62-kWh-Akku (netto: 58 kWh), der laut Škoda bis zu 390 Kilometer schafft. Der Enyaq iV 80 ist mit einer Leistung von 150 kW die stärkste der drei heckangetriebenen Versionen und bietet mit seiner 82-kWh-Batterie (netto: 77 kWh) eine WLTP-Reichweite von bis zu 500 Kilometer.

Der 82-kWh-Akku wird auch von den beiden Versionen verwendet, die mit einem zweiten E-Motor und damit Allradantrieb ausgestattet sind: dem 80X und dem vRS, die 195 kW bzw. 225 kW liefern. Die maximale Reichweite beider Allradvarianten beträgt bis zu 460 Kilometer.

Interessant ist dabei etwa die kleinste Batterie des Enyaq iV 50: Bei anderen MEB-Modellen wurde eine Batterie mit 52 kWh netto noch nicht genannt. Beim ID.3 kommt das Pure Modell auf 45 kWh netto (48 kWh brutto). Die mittlere Variante ID.3 Pro entspricht dem Enyaq iV 60 (62 kWh brutto, 58 kWh netto) und die Batterie des ID.3 Pro S entspricht jener aus den 80er- bzw. RS-Modellen des Enyaq (82 kWh brutto, 77 kWh netto). Während der ID.3 laut den bisherigen VW-Angaben immer auf eine Leistung von 150 kW kommt (unabhängig von der Batteriegröße), hat Škoda die Leistung mit 109 kW, 132 kW und 150 kW bei den einmotorigen Varianten gestaffelt.

















Die Ladeleistung geben die Tschechen in der Mitteilung mit „bis zu 11 kW“ AC und mit „bis zu 125 kW“ DC an. In der Basisversion verfügt der Enyaq iV nicht über einen dreiphasigen Onboard-Lader – auch der ID.3 Pure hat nur einen zweiphasigen Lader mit maximal 7,2 kW. Bei der DC-Ladeleistung hat Škoda eine ähnliche Abstufung wie VW beim ID.3 gewählt: Die Variante mit der kleinsten Batterie schafft nur 50 kW, beim 58-kWh-Akku sind es 100 kW und die 77-kWh-Version schafft die maximal angegebenen 125 kW.

Der Enyaq iV ist laut der Mitteilung 4,65 Meter lang, 1,88 Meter breit und 1,62 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,765 Meter, der Kofferraum fasst 585 Liter. Im Gegensatz zu der coupéhaften Studie Vision iV kommt die Serienversion des Enyaq näher an die konventionelle SUV-Form, wie sie auch ein VW ID.4 bieten wird. Darauf deuten zumindest Bilder von stark getarnten Prototypen hin, die Škoda nun veröffentlicht hat – und auch Fotos leicht getarnter Testfahrzeuge, die kürzlich auf einem tschechischen Auto-Portal aufgetaucht sind.

Anders als der ID.3 und die angekündigten MEB-Modelle Seat el-Born und Audi Q4 e-tron wird der Enyaq iV nicht in Zwickau gebaut. Die Produktion des rein Batterie-elektrischen SUV auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) soll Ende 2020 im Škoda-Stammwerk in Mladá Boleslav anlaufen – auf einer Linie mit MQB-Modellen. Das Serienmodell soll noch in diesem Jahr vorgestellt werden, mit der Premiere soll auch der Vorverkauf starten. Preise nennt Škoda aber noch nicht. Es wird jedoch zum Start eine speziell ausgestattete und optisch differenzierte ,Founders Edition’“ geben, die auf 1.895 Exemplare – in Anlehnung an das Gründungsjahr – limitiert ist.

Technische Daten 50 60 80 80X vRS Leistung 109 kW 132 kW 150 kW 195 kW 225 kW max. Drehmoment 220 Nm 310 Nm 310 Nm 425 Nm 460 Nm Höchstgeschwindigkeit 160 km/h 160 km/h 160 km/h 160 km/h 180 km/h 0 – 100 km/h 11,5 Sekunden 9,0 Sekunden 8,8 Sekunden 7,0 Sekunden 6,2 Sekunden Reichweite (WLTP) 340 km 380 km 500 km 460 km 460 km Verbrauch (WLTP) k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Batteriekapazität brutto (netto) 55 kWh (52 kWh) 62 kWh (58 kWh) 82 kWh (77 kWh) 82 kWh (77 kWh) 82 kWh (77 kWh) LadeleistungDC 50 kW 100 kW 125 kW 125 kW 125 kW Ladezeit DC k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Ladeleistung AC 7,2 kW 11 kW 11 kW 11 kW 11 kW Ladezeit AC k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Kofferraumvolumen (Liter) 585 l 585 l 585 l 585 l 585 l Anhängelast (max.) 1.200 kg 1.200 kg 1.200 kg 1.200 kg 1.200 kg

skoda-media.de