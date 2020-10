BMW und Daimler vor Teil-Verkauf von Mobilitätsdiensten

Erst im vergangenen Jahr hatten Daimler und BMW ihre Mobilitätsangebote in fünf Joint-Ventures gebündelt. Doch nun wollen sich die Autobauer offenbar von Teilen des Geschäfts trennen.

Bereits offiziell bestätigt ist der Verkauf der Business-Sparte von Moovel an die Bahn-Tochter Mobimeo. Zuletzt gab es um die Now-Gruppe, die im Zuge der Reorganisation im vergangenen Jahr entstanden ist, verschiedene Nachrichten, die darauf hindeuteten, dass man bei Daimler und BMW über einen Verkauf verschiedener Bereiche nachdenken würde. Mit dem B2B- und B2G-Geschäft von Moovel wird nun das erste Stück „herausfiletiert“.

Während sich die bei Daimler und BMW verbliebenen Teile von Moovel auf das Endkundengeschäft konzentrieren sollen, will die Bahn mit dem Deal ihre technologische Kompetenz stärken, um kundenfreundliche, regionale ÖPNV-Apps zu realisieren, die den vollen Funktionsumfang aus einer Hand bieten – vom Ticketverkauf über bestmögliche Information zum aktuellen Fahrtverlauf bis hin zu ergänzenden Mobilitätsangeboten wie Bikesharing.

Unterdessen will der US-Fahrdienstvermittler Uber den beiden Autobauern nach Informationen des „Manager Magazin“ die gemeinsam betriebene Mobilitätstochter FreeNow für mehr als eine Milliarde Euro abkaufen. Daimler wolle FreeNow verkaufen, nun hänge die Entscheidung vor allem an BMW-Chef Zipse. heißt es in dem Bericht. Demnach habe Uber-CEO Dara Khosrowshahi den Autobauern ein „fast unmoralisches Angebot“ gemacht und jedem von ihnen einen hohen dreistelligen Millionenbetrag als Kaufpreis angeboten.

