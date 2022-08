Maxus erweitert Händler-Netz im Süden und Osten

Die chinesische SAIC-Nutzfahrzeugmarke Maxus baut ihr Händlernetz in Deutschland weiter aus. Neuer Maxus-Partner ist Max Schultz Automobile. Das Unternehmen vertreibt an seinem Stammsitz im bayerischen Sonnefeld und an vier weiteren Standorten in Thüringen, Sachsen und Bayern künftig auch die E-Nutzfahrzeuge der chinesischen Marke.

Konkret handelt es sich neben Sonnefeld um Standorte in Erfurt, Leipzig, Ilmenau und Kronach, wie Maxus Motors mitteilt. Damit wächst das Händlernetz auf derzeit 47 Partner mit 76 Standorten. Bis Jahresende will der Deutschland-Importeur das Netz für Vertrieb und Service auf 120 Standorte ausweiten.

Vor einigen Wochen hatte Maxus sein Händlernetz in Deutschland bereits um die Autohausgruppe König erweitert. Maxus bietet hierzulande den kompakten E-Transporter eDeliver 3 und den größeren eDeliver 9 an.

Maxus ist seit Ende 2020 in Deutschland aktiv. Das initiale Händlernetz umfasste 20 Partner. Das Zwischenziel bis Ende 2021 lag bei 60 Standorten – bis Ende dieses Jahres soll das Händlernetz also nochmals verdoppelt werden.

„Nutzfahrzeuge haben bei Max Schultz eine lange Tradition“, sagt Stefan Main, Geschäftsführer der Max Schultz Gruppe. „Mit Maxus stärken wir dieses Segment um eine junge, zukunftsweisende Marke: Ihre vollelektrischen Transporter weisen den Weg in eine nachhaltige Handwerks-, Transport- und Logistikbranche. Und das Beste: Den lokal emissionsfreien Antrieb verbinden die Fahrzeuge mit hoher Nutzlast und Ladekapazität.“

„Wir freuen uns, mit der Max Schultz Automobile Gruppe einen ausgewiesenen Nutzfahrzeugexperten als neuen Maxus-Vertragspartner gewonnen zu haben. Ob Kleinbetriebe, mittlere Flotten oder große Fuhrparks, die jahrelange Erfahrung kommt Kunden aller Größenordnungen zugute“, so Gerald Lautenschläger, Geschäftsführer der Maxomotive Deutschland GmbH. „Mit den fünf neuen Maxus-Standorten in Sachsen, Thüringen und dem nördlichen Bayern schließen wir zudem weitere Lücken in unserem bundesweiten Netz, womit wir unsere Ambitionen in einem der wichtigsten LCV-Märkte der Welt nochmals untermauen.“

maxusmotors-presse.de