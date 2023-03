Batterie-Recycling: Mercedes setzt in China auf CATL-Tochter Brunp

Mercedes-Benz hat in China eine Kooperation mit der CATL-Tochter Brunp für das Recycling von Elektroauto-Batterien vereinbart. Brunp arbeitet nach eigenen Angaben unter anderem bereits mit Volvo, BMW, FAW-Volkswagen und GAC-Toyota und im Bereich Batterie-Recycling zusammen.

Gemäß der nun unterzeichneten Absichtserklärung wird Brunp künftig gebrauchte E-Auto-Akkus von Mercedes-Benz recyceln, die zyklische Verwertung von Materialien wie Nickel, Kobalt, Mangan und Lithium realisieren und sie zu Kathodenmaterialien verarbeiten, welche dann wiederum von CATL in neuen Elektrofahrzeug-Batterien eingesetzt und an Mercedes-Benz geliefert werden sollen. Beijing Benz Automotive (BBAC) – das Joint Venture von Mercedes-Benz und BAIC in China baut seit Mitte 2022 vier Elektroautos im Reich der Mitte, konkret den EQA, EQB, EQC und EQE.

Brunp unterhält seinerseits gegenwärtig 251 Batterie-Recycling-Standorte in ganz China. Mutterkonzern CATL baut zudem zwei große Industrieparks für das Recycling von Batterierohstoffen und deren Weiterverarbeitung zu neuen Akkus. Einen in der chinesischen Stadt Yichang und einen erst kürzlich publik gewordenen Park in Foshan. Hintergrund ist, dass der weltweit größte Batteriehersteller im Recycling und der Wiederaufbereitung der Materialien eine wachsende Bedeutung sieht. Der Ansatz werde angesichts des wachsenden NEV-Markts zu „einer wichtigen Rohstoffquelle“, äußerte CATL Ende Januar.

Mercedes-Benz selbst hat vor einigen Tagen in Deutschland den Grundstein für seine Batterie-Recyclingfabrik in Kuppenheim gelegt. Für die erste Stufe der Anlage – die mechanische Zerlegung – soll ab Ende dieses Jahres die Inbetriebnahme starten. Die Gespräche mit der öffentlichen Hand über den weiteren Ausbau laufen noch. Geplant ist, die mechanische Zerlegung wenige Monate später durch eine Hydrometallurgie zu ergänzen. Damit könnte Mercedes in seiner Pilotanlage die gesamte Kette von den ausgemusterten Batteriepacks bis zur Gewinnung der einzelnen Rohstoffe in Kuppenheim abbilden.

en.brunp.com.cn