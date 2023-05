E-Einsatzfahrzeuge auf der RETTmobil

Auf der derzeit in Fulda stattfindenden europäischen Leitmesse für Rettung und Mobilität RETTmobil gibt es auch eine Reihe von rein elektrischen Einsatzfahrzeugen zu sehen – vom ID. Buzz als Notarztwagen bis hin zum Mercedes eCitan mit einem Ausbau für das Rettungswesen.

Volkswagen hat zum Beispiel einen ID.4 als Feuerwehr-Kommandowagen (KdoW) nach Fulda gebracht. Technisch basiert der elektrische KdoW auf dem E-SUV mit dem 150 kW starken Heckantrieb und der 77-kWh-Batterie für bis zu 530 Kilometer Reichweite. Dieser WLTP-Wert gilt für das Serienmodell, der ID:4 für die Feuerwehr dürfte wegen der Blaulicht-Anlage auf dem Dach und der daraus resultierenden schlechteren Aerodynamik nicht ganz so weit kommen.

Neben einigen Feuerwehr-spezifischen Umbauten – etwa den Funkeinbauten, der Arbeitsfeldbeleuchtung, tragbare Handscheinwerfer und ein Schrankmodul im Kofferraum – verfügt der KdoW über Car2X-Technologie. Sie erlaubt es dem Fahrzeug, über einen speziellen Funkstandard mit anderen Fahrzeugen und der Verkehrsinfrastruktur Informationen über lokale Gefahrenstellen auszutauschen. Die Übertragung der Warnung dauert nur Millisekunden – durch diese Warnung an andere Fahrzeuge soll das Unfallrisiko „insbesondere bei schnellen Einsätzen“ reduziert werden.

Neben dem ID.4 gibt es in Fulda noch einen weiteren Feuerwehr-Kommandowagen aus dem VW-Konzern – im Falle des Audi Q4 e-tron 45 quattro wurde aber ein Allrad-Modell für den Umbau genommen. Außerdem hat VW Nutzfahrzeuge den ID. Buzz als Notarztwagen auf seinem Stand in Halle 3 – das Fahrzeug wurde bereits auf der IAA im vergangenen Herbst ausgestellt.





















BMW präsentiert einen iX1 als Rettungsdienstfahrzeug, den E-Roller BMW CE 04 P (also die Behörden-Version) sowie das Kampagnenfahrzeug BMW i4 M50 der „Tune It! Safe!“-Initiative – das mit AC Schnitzer umgesetzte Einzelstück im Polizei-Look ist als Symbol für verkehrssicheres Tuning gedacht. Zudem ist auf dem Stand des BMW-Partners Hänsch ein BMW iX als Showcar eines elektrischen Notarzteinsatzfahrzeug zu sehen. Der 230 kW starke iX1 verfügt unter anderem mit Blaulicht-Anlage, Arbeitsscheinwerfern und Druckkammerlautsprechern über ähnliche Umbauten die die VW-Modelle, zu dem iX-Showcar macht BMW in der Mitteilung keine weiteren Angaben.

Auf dem Stand von Mercedes-Benz finden die Besucher einen eVito Tourer als Notarzt-Einsatzfahrzeug sowie einen eCitan als Konzeptfahrzeug mit einem Ausbau für das Rettungswesen. Der eVito Tourer mit der großen 90-kWh-Batterie wurde von der Firma Ambulanz Mobile ausgebaut, der eCitan ist in bei der CARS Technik und Logistik GmbH entstanden. Der eCitan zeichnet sich durch seinen Innenausbau – unter anderem mit Schwerlastauszug – und der Bi-Folierung aus. Im eVito Tourer sind etwa ein Heckschrank zur Aufnahme von medizinischen Geräten und Werkzeugen, ein Arbeitsplatz für den Notarzt, ein Unterbauschrank hinter dem Beifahrer für Reanimationshilfe sowie ein Seitenschrank an der C-Säule mit Warmhalte- und Kühlfach verbaut.

vwn-presse.de, bmwgroup.com, mercedes-benz.com