eTaxi Austria: Erste Standorte mit konduktiver Ladetechnik ausgestattet

Im Rahmen des Projekts eTaxi Austria sind in der Wiener Vorgartenstraße jetzt die ersten E-Taxi-Standplätze mit der konduktiven automatisierten Ladetechnik Matrix Charging in Betrieb gegangen. Ein erster Standort in Graz befindet sich bereits in der Umsetzung.

Damit ist der Grundstein für das Projekt schon einmal gelegt. Insgesamt werden in dem bis Anfang 2025 laufenden Vorhaben eTaxi Austria in Wien und Graz 66 E-Taxis und 60 Ladepunkte mit der konduktiven Ladetechnologie von Easelink ausgestattet – 56 Fahrzeuge und Ladepunkte an acht Taxi-Ständen in Wien sowie zehn Fahrzeuge und vier Ladepunkte in Graz.

„eTaxi Austria mit Matrix Charging in den Städten Wien und Graz ist das weltweit größte E-Mobilitätsprojekt mit automatisiertem Laden“, sagt Hermann Stockinger, Gründer & Geschäftsführer von Easelink. „Gemeinsam mit den über 30 Partnern lösen wir nicht nur die zentrale Herausforderung von barrierefreier Ladeinfrastruktur im urbanen Raum, sondern zeigen mit diesem richtungsweisenden Projekt auch international Technologieführerschaft.“

Fahrzeugseitig kommen umgerüstete VW ID.4 und Hyundai Ioniq 5 zum Einsatz. Bei der Lösung Matrix Charging von Easelink handelt es sich wie berichtet um ein konduktives System: Anders als beim induktiven Laden gibt es eine physische Verbindung zwischen dem Lade-Pad auf dem Boden und dem Connector am Fahrzeugboden – parkt das Auto über einer solchen Ladeplatte, senkt sich der Connector ab und stellt so die leitende Verbindung her.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Die im Boden eingelassenen Ladeplatten sind barrierefrei und unauffällig und gleichzeitig richtungsweisend für die Elektrifizierung der Wiener Taxiflotten“, kommentiert Peter Hanke, Wiener Finanz- und Wirtschaftsstadtrat, hinzu.

Geladen wird mit bis zu 11 kW Wechselstrom und einer Übertragungseffizienz von 99 Prozent. Das bestätigt auch der seit 2022 laufende Pilottest am Areal von Wien Energie beim Kraftwerk Simmering. Die Ladeplatten sind auch mit einem Lastmanagement der jeweiligen Betreiber Wien Energie und Energie Graz verbunden, damit die benötigte Ladeleistung am Taxistand gesteuert werden kann.

Seit rund einem Monat können sich interessierte Taxiunternehmer für die Pilotphase des Projekts anmelden. Im Oktober soll das Projekt dann offiziell starten. Die voraussichtlich bis Ende September ausgewählten Unternehmen könnten dann kurzfristig die bereits voll ausgerüsteten Fahrzeuge erwerben bzw. im Abo beziehen, hieß es in einer Mitteilung der Wirtschaftskammer Wien im August.

Das Projekt eTaxi Austria läuft bis Anfang 2025. Ab dann sollen in Österreich nur noch emissionsfreie Fahrzeuge für den zugelassen werden.

easelink.com, weitere Infos per Mail