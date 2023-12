VW pausiert Bau von VW ID.3 und Cupra Born / Weiterer Stellenabbau in Zwickau

Das geht aus einen dpa-Bericht hervor. Volkswagen kämpft aktuell bei der E-Auto-Fertigung einerseits mit fehlenden Motoren und andererseits mit einer schwachen Nachfrage. Der VW ID.3 und der Cupra Born, die in Zwickau auf der Fertigungslinie 1 vom Band laufen, waren von dem Motoren-Engpass nicht betroffen. Denn in den beiden Kompakt-Modellen wird derzeit weiterhin der bekannte Elektromotor mit 150 kW Leistung und 310 Nm Drehmoment verbaut und nicht der neue, von den Lieferproblemen betroffene APP550.

Doch der VW ID.3 und der Cupra Born werden offenbar für die aktuellen Fertigungskapazitäten zu gering nachgefragt. Bereits im Oktober hatte Volkswagen die Elektroauto-Produktion in Zwickau auf der Fertigungslinie 1 für rund zwei Wochen gestoppt – ebenfalls wegen der schwachen Nachfrage. Zwischenzeitlich lief die Produktion der beiden Modelle aber wieder im Dreischichtbetrieb.

Nun also die Info: Die Produktionszahl sei abgearbeitet, so ein Sprecher gegenüber der dpa. Dies betrifft das Werk in Zwickau und das Werk in Dresden. Zuvor war bei der Fertigung des VW ID.3 und Cupra Born in Zwickau bereits die Nachtschicht gestrichen worden.

MDR und Automobilwoche vermelden zudem, dass der Stellenabbau im Zwickauer Elektroauto-Werk 2024 fortgesetzt wird. Im Laufe des kommenden Jahres würden die Verträge von knapp 500 befristet Beschäftigten nicht verlängert, äußerte ein Sprecher. Schon dieses Jahr sind bei 269 Mitarbeitern die Verträge ausgelaufen. Schon zu diesem Anlass hieß es, dass ein möglicher weiterer Stellenabbau von der Nachfrage abhängig gemacht werde.

Der MDR zitiert aus einem Beitrag im VW-Intranet, wonach VW-Markenchef Thomas Schäfer die Belegschaft vor „spürbaren Einschnitte“ warnt. Die Situation sei kritisch. Man müsse ran an die kritischen Themen, auch beim Personal, heißt es aus dem Schreiben, in dem für diese Woche zudem eine Betriebsversammlung angekündigt wird.

Unterdessen läuft in Zwickau diese Woche die wegen des Mangels an Elektromotoren unterbrochene Produktion auf der Fertigungslinie zwei wieder an. Auf dieser werden der ID.4 und ID.5 von VW sowie der Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron von Audi gebaut. Die Unterbrechung dauerte somit gut drei Wochen an.

automobilwoche.de, mdr.de