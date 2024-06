PowerCo: Aufbau der VW-Batteriefertigung im Zeitplan

Noch in diesem Jahr soll die Vorserienfertigung beginnen, bevor dann im Jahr 2025 die ersten Zellen für den Serieneinsatz vom Band laufen sollen. Das schreibt die „Automobilwoche“ in einem Artikel über ein Gespräch mit Konzern-Technikvorstand Thomas Schmall, zitiert den Manager aber nicht direkt bei den Informationen zum Zeitplan. Allerdings soll es seitens Volkswagen heißen, dass man auch für die weiteren PowerCo-Standorte in Spanien (Sagunt nahe Valencia) und Kanada (St. Thomas in Ontario) im Zeitplan sei. Die ersten Maschinen für die Fabrik in Salzgitter hatte VW bereits im Juni 2023 bei einem Pressetermin ausgepackt.

„Wir sind unverändert überzeugt, dass unsere gesamthafte Batteriestrategie der richtige Weg ist – auch und gerade in Zeiten von Rahmenbedingungen, die sich schnell ändern können“, so Schmall. Damit meint er die Mischung aus zugekauften und selbst hergestellten Batteriezellen. Durch die (teilweise) Eigenfertigung überlasse man die Kerntechnologie der Elektromobilität nicht komplett Dritten, sondern sichere die E-Offensive „wirtschaftlich und technologisch ab“, wie es in dem Bericht heißt.

Aber: Inzwischen plant VW offenbar mit einem geringeren Anteil der Eigenproduktion: Als PowerCo vor zwei Jahren gegründet wurde, war der Plan, dass der Konzern künftig 80 Prozent der benötigten Zellen selbst herstellen wird – und nur 20 Prozent von verschiedenen Herstellern zugekauft werden. Jetzt gab Schmall in dem Gespräch an, dass „künftig rund 50 Prozent aller Batteriezellen das Label made by PowerCo tragen“ werden.

Lange Zeit galt es als gesetzt, dass die Einheitszelle mit der kommenden Elektro-Plattform SSP kommen wird. Die SSP ist auch weiterhin auf die Einheitszelle ausgelegt, kommt allerdings mit dem derzeit geplanten Debüt 2028 zu spät. Daher wird die Einheitszelle (eine Zelle im prismatischen Format, die je nach Fahrzeug mit unterschiedlichen Zellchemien bestückt werden kann), zuerst in einem anderen Modell eingesetzt.

Dabei soll es sich wohl um den ID.2 handeln. In dem Bericht heißt es zwar wörtlich, dass Günther Mendl, Leiter des Batteriezentrums, „kein konkretes Modell“ nenne. Aber: „Es ist kein Geheimnis, dass die innovative Neuentwicklung des MEB-Batteriesystems als Cell-to-Pack-Konzept konsequent kostenoptimiert auf die Einheitszelle ausgelegt ist und perspektivisch im MEB und in der Small BEV Family eingesetzt wird.“ Daraus leitet die Zeitung ab, dass es die Serienversion des ID.2all sein wird. Bestätigt ist das aber nicht.

Die Einheitszelle hat immer die gleiche Größe – VW spricht davon, dass das Zellformat „perfekt auf die Anforderungen der Automobilindustrie angepasst“ sein soll. Auf diese Größe – bzw. Batteriepacks, die mit Cell-to-Pack-Konzept auf diese Zellen ausgelegt sind – kann VW seine Plattformen auslegen. Je nachdem, ob es sich um einen preiswerten Kleinwagen, ein Volumen- oder Performance-Modell in der Mittelklasse oder ein Premium-Elektroauto von Audi oder Porsche handelt, kann dann eine angepasste Zellchemie in dem Standard-Gehäuse verbaut werden. „Sie nimmt enorm Komplexität raus und realisiert über die Skalierung maximale Kostenvorteile, bietet gleichzeitig aber die volle Flexibilität bei Zellchemie und Leistungsklassen“, sagt Schmall. „Die ersten Testergebnisse zeigen: In Sachen Reichweite, Lade-Performance und Sicherheit werden wir technologisch führend sein.“

automobilwoche.de