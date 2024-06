Falls Ihnen das Projekt KIRA (KI-basierter Regelbetrieb autonomer On-Demand-Verkehre) bekannt vorkommt: Die ersten Tests der autonomen Elektroshuttles hatte die Deutsche Bahn eigentlich für den Mai 2023 angekündigt. Bei KIRA handelt es sich ein Projekt der Deutschen Bahn in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die lokalen Partner HEAG mobilo sowie die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF). Nur: Aufgrund der Insolvenz der ebenfalls beteiligten, damaligen Bahn-Tochter CleverShuttle (wegen der die Genehmigung des Kraftfahrt-Bundesamtes nicht eingeholt werden konnte) fanden die angekündigten Testfahrten im vergangenen Jahr gar nicht statt.

Das ist erst jetzt der Fall, denn die Erprobungsgenehmigung des KBA liegt inzwischen vor: In Darmstadt und im Kreis Offenbach ist das erste Fahrzeug, das auf der Automatisierungsstufe „Level 4“ im normalen Straßenverkehr unterwegs ist, in den Betrieb gestartet. Innerhalb des definierten Gebiets liegt die Entscheidung über alle Fahrmanöver beim Fahrzeug selbst, auch wenn im Testbetrieb immer noch ein Fahrer oder eine Fahrerin zur Sicherheit mit an Bord ist. „In der nächsten Zeit“ sollen fünf weitere ES8 in den Testbetrieb starten, so die Bahn.

Dabei handelt es sich um keine Fahrzeuge von der Stange: Die E-SUV von Nio sind mit zusätzlichen Lidar-Sensoren, Kameras und Software von Mobileye ausgerüstet. Die Test- und Implementierungsphase ist zunächst bis Ende 2024 angesetzt. Eine Verlängerung ist geplant, wie die Bahn mitteilt. Übrigens: In der Mitteilung spricht die Bahn vom Nio ES6, tatsächlich ist auf den Pressebildern aber der ES8 zu sehen. Nio selbst bietet das Modell in dieser Form gar nicht mehr an – zum einen wurde die Baureihe in Deutschland nach einem Rechtsstreit mit Audi in EL8 umbenannt, zudem gibt es bereits eine stark überarbeitete Version.

In der ersten Testphase werden nur die Systeme erprobt – außer dem Sicherheitspersonal sind keine Menschen an Bord, es werden also noch keine Fahrgäste transportiert. „Auf den ersten Fahrten der autonomen KIRA-Shuttles wird vor allem das eingebaute Selbstfahrsystem von Mobileye geprüft. Dabei wird das Kartenmaterial des Betriebsgebietes kontrolliert und sichergestellt, dass alle Datenpunkte entlang der Straße korrekt sind“, heißt es in der Mitteilung.

Später sollen sich interessierte Bürgerinnen und Bürger als Testnutzer bewerben können. Sie können dann die Shuttles über eine eigene App buchen – und so den eigentlichen Sinn der Fahrzeuge testen: Mit autonomen On-Demand-Fahrdiensten soll der ÖPNV flexibler und attraktiver werden. Je nach Bedarf bestellbare Shuttles („On-Demand“) können vor allem in ländlichen Gegenden für flächendeckende Mobilität sorgen. Derartige On-Demand-Dienste mit Fahrpersonal setzt der RMV bereits in zehn Gebieten ein – in Darmstadt („HeinerLiner“) und im Kreis Offenbach („kvgOF Hopper“). Mit den Personalkosten lohnt sich ein solcher Dienst aber nur bei einer gewissen Nachfrage. Mit autonomen Fahrzeugen könne ein Dienst perspektivisch flächendeckend angeboten werden, so die Bahn.

Das Forschungsvorhaben KIRA wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) mit insgesamt rund 2,2 Millionen Euro sowie vom Land Hessen finanziell unterstützt.

deutschebahn.com, hessenschau.de (Artikel von 2023 mit Zusammenhang zur CleverShuttle-Insolvenz)