Waymo bekommt fünf Milliarden Dollar

Die neue Finanzierungsrunde soll „Waymo in die Lage versetzen, das weltweit führende Unternehmen für autonomes Fahren aufzubauen“, sagte Ruth Porat, die scheidende Finanzchefin von Alphabet, am Dienstag in der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals und fügte hinzu, dass Waymo ein ‚wichtiges Beispiel‘ für die langjährigen Investitionen von Alphabet sei. Porat kündigte die „mehrjährige“ Investition auf der Telefonkonferenz an.

„Alphabet hat Waymo bis zu 5 Milliarden Dollar zugesagt“, sagte Waymo-CEO Tekedra Mawakana auf X. “Wir sind dankbar für das große Vertrauen in unser Team und die Anerkennung der erstaunlichen Fortschritte, die wir mit unseren Technologie-, Produkt- und Kommerzialisierungsbemühungen gemacht haben.“

Alphabet-CEO Sundar Pichai sagte in der Telefonkonferenz, dass Waymo mit seinen Robotaxis bereits wöchentlich 50.000 bezahlte Fahrten anbietet, hauptsächlich in San Francisco und Phoenix. Bis heute wurden zwei Millionen Fahrten durchgeführt. Im Juni entfernte Waymo die Warteliste und öffnete Waymo-Fahrten für alle Nutzer in San Francisco.

Alphabets neue Investition in Waymo kommt, nachdem Tesla am Dienstag die Pläne zur Vorstellung seines Robotaxis namens CyberCab von August auf den 10. Oktober verschoben hatte. Vor kurzem hatte zudem der kroatische Elektroauto-Hersteller Rimac ambitionierte Pläne für einen Robotaxi-Dienst bekanntgegeben.

Unterdessen trägt die Kooperation von Waymo mit dem chinesischen Autohersteller Zeekr, die Anfang 2022 bekanntgegeben wurde, nun erste sichtbare Früchte. Auf den Straßen von San Francisco sind erste Minivans unterwegs, die von Waymo und Zeekr gemeinsam entwickelt worden sind. Optisch ähneln die exklusiv für Waymo entwickelten Fahrzeuge (siehe Foto oben) dem im April auf der Auto China vorgestellten Zeekr Mix.

Laut Waymo handelt es sich vorerst um „weniger als eine Handvoll Fahrzeuge“ von Zeekr, berichtet der US-Fachdienst Techcrunch. Auch seien die Fahrzeuge noch nicht vollständig autonom unterwegs, sondern mit einem Sicherheitsfahrer. Dennoch signalisiert die Tatsache, dass Waymo mit einem geräumigeren, speziell angefertigten Robotaxi auf die Straße gegangen ist, die nächste Phase der Reise des Unternehmens in Sachen autonome Fahrzeugtechnologie, so Techcrunch. Aktuell nutzt Waymo eine angepasste Version des Jaguar I-Pace für seine kommerziellen Robotaxi-Einsätze.

cnbc.com (Investment), techcrunch.com (Zeekr-Kooperation)