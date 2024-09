Sonys Elektroauto nutzt Teslas NACS

Damit ist SHM nach eigenen Angaben auch das erste Unternehmen in Japan, das den NACS-Standard einführt und Zugang zu den Tesla V3- und V4-Superchargern hat. Bei Sony Honda Mobility handelt es sich um das Elektroauto-Joint-Venture zwischen den beiden japanischen Konzernen, die Fahrzeuge selbst werden unter der Marke Afeela auf den Markt kommen.

Das heißt: Die Elektro-Limousine von Afeela wird von Anfang an mit dem NACS als Ladestandard auf den Markt kommen – zumindest in Nordamerika. Vorbestellungen für das erste Afeela-Modell sollen laut SHM in den USA im ersten Halbjahr 2025 möglich sein, der Verkauf soll später im Jahr starten – mit Auslieferungen in den USA ist aber erst im Frühjahr 2026 zu rechnen. In Japan soll die Limousine in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 auf den Markt kommen.

„Sony Honda Mobility ist bestrebt, Wertschöpfung zu betreiben, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, um Fahrspaß und ein unterhaltsames Fahrerlebnis zu bieten. Auch beim Laden legen wir Wert auf Kundenfreundlichkeit und haben uns für NACS entschieden“, sagt Yasuhide Mizuno, CEO von SHM. „Wir danken Tesla aufrichtig für die Möglichkeit, NACS sowie die mit modernster und fortschrittlicher Technologie ausgestatteten V3- und V4-Supercharger für Afeela zu übernehmen.“

„Tesla Superchargers stellen mit 60.000 Superchargern und steigender Tendenz das größte globale Netzwerk dar. In Japan sind 90 Prozent der 150-kW-Ladegeräte Supercharger“, betont Max de Zegher, Leiter der Ladeabteilung bei Tesla, in der Mitteilung von SHM. „Getreu der Mission von Tesla möchten wir auch Unternehmen unterstützen, die auf Elektrofahrzeuge umsteigen, und das Ladeerlebnis für alle Fahrer von Elektrofahrzeugen verbessern.“

Der NACS – seit Ende 2023 als SAE J3400 auch zu einem standardisierten Ladesystem erhoben – wurde von Tesla als proprietäres Ladesystem für seine Elektroautos in Nordamerika entworfen. Nachdem Tesla Im November 2022 das Design seines Supercharger-Steckers freigegeben hatte, dauerte es einige Monate, bis andere Autobauer davon Gebrauch machten. Aufgrund der sehr hohen Verbreitung der Supercharger in Nordamerika war es für viele Autobauer attraktiv, auf den NACS zu setzen. Seitdem haben zahlreiche Hersteller den Umstieg angekündigt, erste Fremdmarken können die US-Supercharger bereits nutzen – auch wenn es noch ein Geduldsspiel ist.

Afeela wird übrigens der erste Autobauer sein, der NACS-Fahrzeuge in Japan vertreibt, aber bei weitem nicht der erste japanische Hersteller mit NACS: Toyota, Nissan, Honda, Subaru und Mazda haben den Umstieg bereits angekündigt – aber eben nur für die in Nordamerika verkauften Modelle.

shm-afeela.com, x.com