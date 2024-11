VW und Sun2Wheel starten V2G-Angebot in der Schweiz

Diese 22-kW-Wallbox wird in dieser Woche auf der Fachmesse Auto Zürich (7.-10. November) vorgestellt. Die sogenannte „Two-Way-20“ wird von Sun2Wheel vertrieben, aber von EVTEC hergestellt – sie soll voraussichtlich im Juni 2025 auf den Markt kommen. Der für die Verbreitung des bidirektionalen Ladens wohl wichtigste Punkt: Die neue Wallbox ist von Volkswagen offiziell für die ID.-Modelle und die Vermarktung in der Schweiz freigegeben. Da die MEB-Modelle nicht über einen bidirektionalen Onboard-Charger verfügen, handelt es sich um eine Gleichstrom-Lösung und folglich auch um eine bidirektionale DC-Wallbox mit CCS-Kabel.

Zugleich geben die Wolfsburger auch die ID.-Modelle ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 und ID. Buzz ab einer Batteriegröße von 77 kWh für das bidirektionale Laden in der Schweiz frei. Voraussetzung ist das neueste Softwareupdate in den Fahrzeugen. Diese Modelle sind seit Ende 2023 auch in Deutschland für „Vehicle-to-Home“-Anwendungen freigegeben, allerdings ist die Nutzung auf 10.000 kWh oder 4.000 Stunden begrenzt, um den Akku zu schonen.

In der Schweiz wurde das bidirektionale Laden etwa im Rahmen des Projektes „V2X Suisse“ erprobt, auch mit Beteiligung von Sun2Wheel. Das Fazit: Die Technik funktioniert und kann wirtschaftlich betrieben werden. Zum Einsatz kamen bei dem Projekt 50 Honda e. Bisher war die Fahrzeugwahl durchaus eingeschränkt, es gibt noch entsprechende Fahrzeuge von Nissan und Mitsubishi, in Frankreich gibt es inzwischen ein Angebot von Renault und The Mobility House.

Von der VW-Entscheidung, seine ID.-Modelle freizugeben, erhofft sich Sun2Wheel eine Signalwirkung für andere Hersteller. „Der Moment, auf den wir lange gewartet haben, ist da: mit VW lässt der erste grosse Anbieter von Elektrofahrzeugen bidirektionales Laden zu“, sagt Karin Schäfer, Vertriebsleiterin von Sun2Wheel. „Wir haben die Technologie und die notwendige Kompetenz und freuen uns darauf, unser bidirektionale Ladelösung für die VW-Modelle in der Schweiz breit auszurollen.“

Die neue Wallbox kann ab sofort vorbestellt werden, der finale Verkaufspreis soll laut Schäfer um die 13.000 Franken liegen – noch ist die Technik teuer. Der Sun2Wheel-Anteilseigner TCS bietet den ersten 20 Mitgliedern, die die neue Wallbox bestellen, 500 Franken Rabatt. Zudem gibt es in einigen Kantonen Förderprogramme, laut einem Bericht von „Moneycab“ sind in Zürich Zuschüsse von 2.000 Franken möglich.

moneycab.com, energate-messenger.ch, technikblog.ch