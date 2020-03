Vier chinesische Städte starten Kaufprämie für New Energy Vehicles

Um den schwächelnden Absatz von Elektroautos und Plug-in-Hybriden anzukurbeln, bieten vier chinesische Städte nun vorübergehend eigene Kaufprämien für in China produzierte elektrifizierte Fahrzeuge bestimmter Hersteller.

Mit Changsha, der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hunan, hat inzwischen die vierte chinesische Großstadt eine eigene Förderung für elektrifizierte Fahrzeuge gestartet. Die Stadt hat inzwischen angekündigt, in der Region gebaute Neuwagen bis zum 30. Juni 2020 mit bis zu 3.000 Yuan (umgerechnet rund 385 Euro) zu subventionieren. Damit sollen die Auswirkungen der Coronavirus-Krise eingedämmt werden, die zu einem Einbruch des Neuwagen-Absatzes geführt hatte. Die fünf Autobauer, die von der Regelung profitieren, sind die chinesischen Hersteller BYD und Leopard Motors, sowie Mitsubishi, Fiat Chrysler und Volkswagen.

Bereits Anfang März hatte die Stadt Xiangtan, ebenfalls in der Provinz Hunan gelegen, ebenfalls eine Kaufprämie von 3.000 Yuan ausgelobt – für die ersten 3.500 Kunden, die einen Geely-Neuwagen aus lokaler Produktion kaufen.

Bereits im Februar hatten die Städte Foshan und Guangzhou in der südchinesischen Provinz Guangdong ähnliche Subventionen eingeführt. Foshan fördert den Kauf von Neuwagen mit 2.000 Yuan und den Tausch eines bestehenden Fahrzeugs mit 3.000 Yuan. In Foshan ist unter anderem ein großes VW-Werk.

In Guangzhou, wo unter anderem der chinesische Hersteller GAC für seine Joint-Ventures mit Toyota, Honda und FCA fertigt, werden ebenfalls 3.000 Yuan für den Tausch eines Fahrzeugs gezahlt. New Energy Vehicles, also reine Elektroautos und Plug-in-Hybride, werden sogar mit bis zu 10.000 Yuan (ca. 1.285 Euro) gefördert.

autonews.com