Lade-Anbieter gründen Lobbyorganisation „ChargeUp Europe“

Allego, ChargePoint und EVBox haben sich zur Allianz ChargeUp Europe zusammengeschlossen, um den Aufbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Europa zu beschleunigen.

Das Bündnis ChargeUp Europe versteht sich als politische Lobbyorganisation und will sich bei der EU für Investitionen in Ladeinfrastruktur und die Beseitigung von Marktbarrieren einsetzen. Damit soll die Einführung von Elektrofahrzeugen vereinfacht und die Erfahrung für Elektroauto-Fahrer reibungslos gestaltet werden, wie EVBox in einer Mitteilung schreibt.

Um sicherzustellen, dass die Entwicklung der Infrastruktur mit der ansteigenden Anzahl von Elektrofahrzeugen Schritt hält und die Verlagerung auf den elektrischen Verkehr ermöglicht, werde ChargeUp Europe darauf hinarbeiten, die richtigen Marktbedingungen zu schaffen, die Anreize für Investitionen bieten und ein verbraucherorientiertes, offenes Marktmodell für das Aufladen der Infrastruktur in Europa schaffen. Konkrete Forderungen werden in den kurzen Mitteilungen der beteiligten Unternehmen jedoch noch nicht formuliert.

„Vor dem Hintergrund einer hochrelevanten politischen Agenda halten wir es für den richtigen Zeitpunkt, dass eine engagierte Stimme den Sektor der Ladeinfrastruktur in Europa vertritt“, sagt Christopher Burghardt, Europa-Geschäftsführer von ChargePoint. Kristof Vereenooghe, CEO von EVBox und Everon, ergänzt: „Dies ist das erste Mal, dass die gesamte Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge mit einer klaren Stimme spricht.“

„ChargeUp Europe bietet eine einzigartige Gelegenheit für den Sektor, zusammenzukommen und die Entwicklung und den Ausbau der Ladeinfrastruktur in ganz Europa zu beschleunigen“, sagt Mathieu Bonnet, CEO von Allego. „Wir fordern alle anderen gleichgesinnten Partner auf, sich dieser Initiative anzuschließen.“ Man sei bereits dabei, neue Mitglieder aufzunehmen, schreibt ChargeUp Europe auf seiner Homepage. Namen werden jedoch nicht genannt. Für den Sommer ist eine Auftaktveranstaltung in Brüssel geplant. Ob diese wegen der Covid-19-Pandemie durchgeführt werden kann, ist derzeit noch unklar.

