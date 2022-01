Konsortium startet Pilotprojekt zu bidirektionalem Laden

Ein Konsortium rund um BMW und TransnetBW untersucht in einem auf zwei Jahre angelegten Pilotversuch im Rahmen des Projekts „Bidirektionales Lademanagement“ (BDL) zwei Anwendungsfälle der Technologie. Auch das Fraunhofer ISE ist beteiligt.

Für die Umsetzung setzt die Übertragungsnetzbetreiberin spezielle Kostal-Wallboxen für bidirektionales Laden in Verbindung mit drei entsprechend technisch umgerüsteten BMW i3 ein. Das Fraunhofer ISE entwickelt eine spezielle Optimierungssoftware und unterstützt beim Aufbau der Dateninfrastruktur zur gezielten Steuerung der Fahrzeuge. Details zu der Wallbox werden in der Mitteilung nicht genannt, Kostal will ab Juli 2022 seine „Enector“-Wallbox ausliefern, die auch mit den Wechselrichtern und dem Kostal Smart Energy Meter (KSEM) kombiniert werden kann.

Für den ersten Anwendungsfall soll die Energie aus dem Akku eines Fahrzeugs dazu genutzt werden, ein anderes Fahrzeug schneller zu laden, ohne den Netzanschluss zu überlasten. Hier soll das bidirektional ladende Auto als „Ladebooster“ eingesetzt werden.

Bei dem zweiten Fall soll das Laden CO2-optimiert werden. Über das bevorzugte Laden von grünem Strom soll der CO2-Fußabdruck der i3-Flotte nicht nur bilanziell, sondern auch absolut gesenkt werden, wie TransnetBW mitteilt. Das geht theoretisch auch ohne bidirektionales Laden. TransnetBW will aus dem Projekt aber auch künftige Anwendungsfälle für netzdienliches Laden ableiten, etwa die Bereitstellung von Redispatchleistung oder die Stützung der Netzfrequenz durch Regelleistung – hierfür braucht es wieder bidirektionales Laden.

Dafür ist vor allem ein intelligentes Zusammenspiel von Fahrzeugen, Ladeinfrastruktur und Stromnetzen notwendig. Neben dem Konsortialführer BMW Group sind die Partner Kostal Industrie Elektrik GmbH, Tennet, Bayernwerk Netz GmbH, KEO GmbH, FfE München, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und die Universität Passau beteiligt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Projektträger ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Für TransnetBW ist es nicht das erste Projekt in dieser Richtung: Bereits vor einem Jahr ist eine Kooperation mit dem niederländischen Ladespezialisten Jedlix gestartet, um das Potenzial von Elektrofahrzeugen zur Bereitstellung von Regelreserve zu untersuchen. Später haben auch der Verteilnetzbetreiber Netze BW und Regelleistungsanbieter Next Kraftwerke den Feldversuch unterstützt.

transnetbw.de, kostal-solar-electric.com (Wallbox-Infos)