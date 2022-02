E-Liefer-Startup Liefergrün schließt Millionen-Finanzierung ab

Das Startup Liefergrün aus Münster hat sich 3 Millionen Euro für die Einführung eines emissionsfreien Lieferdienstes in Europa gesichert. Das Unternehmen, das auf die Lieferung von Waren mit (Lasten-)Rädern und Elektro-Vans setzt, ist nicht mal zwölf Monate nach Start bereits in mehr als 30 deutschen Städten unterwegs.

Mit dem Kapital aus der Finanzierungsrunde wolle man „seine Fühler ins Ausland ausstrecken, um langfristig den eigenen Dienst in europäischen Großstädten wie London, Paris und Madrid einzuführen“, wie Liefergrün mitteilt. Das erklärte Ziel ist es, die Ökobilanz der letzten Meile „endgültig in den neutralen Bereich zu bewegen und Verbraucher*innen guten Gewissens bestellen zu lassen“.

Über die Last-Mile-Plattform werden Waren und Lebensmittel am nächsten Tag per Fahrrad, Lastenrad oder Elektroauto zugestellt. Das Unternehmen gibt an, auf diese Weise rund 420 Gramm CO2 pro Zustellung zu sparen. Liefergrün gibt an, dass die rund vier Milliarden Online-Lieferungen in Deutschland aus dem vergangenen Jahr rund 2,43 Millionen Tonnen CO2 oder 600 Gramm CO2 pro Lieferung verursacht hätten. „Würde der nachhaltige Ansatz von Liefergrün deutschlandweit angewandt, würden sich die Emissionen bei der Paketzustellung um mehr als die Hälfte, nämlich um 1,7 Millionen Tonnen CO₂, verringern – das entspricht der Einsparung von fast 370.000 Autos pro Jahr“, so das Unternehmen.

„Statt Logistik-Emissionen also nur und zum Teil mit fragwürdigen Konzepten zu kompensieren, gilt es sie gleich ganz zu vermeiden“, sagt Liefergrün-Mitgründer Robin Wingenbach. „Gleichzeitig sind Versand und Lieferung wichtige Elemente des Shopping-Erlebnisses. Es geht bei Liefergrün also darum, eine grüne Zustelllösung zu schaffen, die keine Kompromisse bei Service und Komfort eingeht.“

– ANZEIGE –









Neben der Wahl des Transportmittels will Liefergrün Nachhaltigkeit und Komfort auch verbessern, indem unnötige Fahrten vermieden werden. So können die Nutzer für die Zustellung am nächsten Tag ein Zwei-Stunden-Fenster buchen, in dem sie sicher zuhause sind. Mit seinem Dienst hat das Unternehmen bereits Kunden wie Adidas und Dyson gewonnen.

„Viele Metropolen weltweit stehen vor der gleichen Herausforderung – nämlich der, die Flut an Lieferungen und die Folgen immer voller werdender Städte in den Griff zu bekommen“, sagt Mathias Ockenfels, General Partner bei Speedinvest, das die Finanzierungsrunde angeführt hat. „Der größte Hebel für emissionsarme, ruhigere und damit lebenswertere Städte ist dabei die Logistik der letzten Meile. Sie 100 Prozent grün zu gestalten ist der aktuell wichtigste Schritt.“

Quelle: Info per E-Mail