Daimler Buses will ab 2030 nur noch E-Stadtbusse verkaufen

Daimler Buses will bis 2030 in allen Segmenten in Europa und Lateinamerika CO2-neutrale Fahrzeuge anbieten und bei den Stadtbussen in Europa nur noch vollelektrische Fahrzeuge verkaufen. Dafür wird es neue Baureihen geben und Updates für bestehende Modelle.

Ab 2025 plant Daimler Buses den ersten vollelektrischen Überlandbus auf den Markt zu bringen und ab Ende dieses Jahrzehnts Reisebusse mit Brennstoffzellenantrieb. Das kündigte der Hersteller anlässlich der eigenen „Daimler Buses eMobility Days“ an. Daimler Buses setzt dabei auf die Doppelstrategie mit Batterien und Wasserstoff, wie sie auch bei Daimler Truck umgesetzt wird.

„Als weltweit führender Bushersteller ist unsere Ambition eindeutig: Wir wollen einen Beitrag leisten, den Klimawandel zu bekämpfen und Treiber der hierfür nötigen Verkehrswende sein“, sagt Till Oberwörder, Leiter Daimler Buses. „Dafür verfolgen wir eine klare Elektrifizierungs-Strategie und bringen Busse mit alternativen Antriebstechnologien in Serie auf die Straße.“ Oberwörder kündigte an, dass Daimler Buses spätestens ab 2030 im Stadtbus-Segment in Europa nur noch CO2-neutrale Neufahrzeuge anbieten und nicht mehr in Euro VII investieren werde: „Wir fokussieren unsere Investitionen bis zum Ende der Dekade auf ein rein elektrisches Stadtbussegment in Europa.“

Zu dem „Daimler Buses eMobility Days“ ist auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing nach Mannheim gekommen. „Um unsere Klimaschutzziele im Verkehr zu erreichen, brauchen wir CO2-neutrale Technologien im Verkehr“, so Wissing. „Wir unterstützen die Nahverkehrsunternehmen bei der Umstellung auf alternative Antriebe und bei der Versorgung mit entsprechender Infrastruktur. Dafür haben wir bis 2024 insgesamt 1,25 Milliarden Euro eingeplant. Unser Ziel: bis 2030 soll jeder zweite Stadtbus elektrisch fahren.“

Daimler Buses wird Generalunternehmer für Ladeinfrastruktur

Auch Daimler Buses will seine Kunden bei der Elektrifizierung der Depots unterstützen. Als Teil des Service-Angebots tritt Daimler Buses künftig als Generalunternehmer für die komplette elektrische Infrastruktur von Kunden auf. Bisher hat der Konzern hier nur beraten, die Installation mussten die Kunden selbst beauftragen – hier soll das neue Angebot das Thema Infrastruktur für die Kunden deutlich vereinfachen.

„Wir betrachten das Thema Elektrifizierung gesamtheitlich und gehen dabei weit über das Fahrzeug hinaus. Wir liefern unseren Kunden die Elektromobilität ‚schlüsselfertig‘, das heißt, sie bekommen von uns alle Bausteine, die sie für einen funktionierenden elektrischen Busverkehr benötigen“, sagt Oberwörder. „Wir liefern die Busse, wir planen die nötige Infrastruktur sowie das Lademanagement, steuern den Umbau des Betriebshofs und schulen das Personal. Unser Ziel ist es, dass die Elektromobilität beim Bus Alltag wird.“

Die Frage der nötigen Infrastruktur wird bald für einige Kunden wieder etwas komplexer werden: Ab 2023 stattet Daimler Buses seinen bislang rein Batterie-elektrischen Stadtbus Mercedes-Benz eCitaro auch mit einer Brennstoffzelle als Range Extender aus. Eine solche Antriebsoption wurde bereits zur Vorstellung des Fahrzeuges im Juli 2018 angekündigt, war bisher aber noch nicht im Angebot – obwohl bereits Aufträge für den Brennstoffzellen-Range-Extender vorliegen.

Da die eigenen Brennstoffzellen von Cellcentric noch in der Entwicklung sind und das Werk noch nicht einmal im Bau ist (auch wenn hier kürzlich eine wichtige Hürde genommen wurde), muss Daimler Buses die BZ-Module aktuell noch einkaufen. Im Falle des eCitaro Range Extender ist Toyota der Lieferant. Wie die Japaner mitteilen, handelt es sich dabei um das Flachmodul TFCM2-F-60, welches 60 kW leistet. In der flachen Ausführung kann es „neben der Batterie und den Wasserstofftanks problemlos in das Dach des Busses integriert werden“, so Toyota.

eCitaro erhält neue Batterien von Akasol

Anders als in den BZ-Bussen von CaetanoBus, wo Toyota ebenfalls die Brennstoffzellen-Module liefert, ist das BZ-System hier nicht die Hauptenergiequelle. Im eCitaro soll die Brennstoffzelle so eingesetzt werden, dass auf längeren Strecken das Zwischenladen unterwegs überflüssig wird. Als Reichweite für den Solobus gibt Toyota 400 Kilometer an, beim 18 Meter langen Gelenkbus eCitaro G sollen es 350 Kilometer sein.

Zudem bietet Daimler Buses ab Ende 2022 den eCitaro mit einer neuen Generation von Batterien an. Die Kapazität je Zelle soll um rund 50 Prozent bei gleichem Gewicht steigen. Für den Solobus verspricht Daimler dann „zuverlässige Reichweiten“ von rund 280 Kilometern – statt den erwähnten 400 Kilometern mit dem Range Extender. Diese Batterie-Generation wird sowohl bei den reinen Batterie-Bussen, dem neuen Range-Extender-Modell als auch dem Chassis eO500U aus Brasilien zum Einsatz kommen.

Gegenüber der Deutschen Presseagentur nannte Oberwörder weitere Details. So gab er sich etwas optimistischer als seine Presseabteilung und sprach statt der 280 Kilometer in der Mitteilung davon, dass man „mit der neuen Batterie etwa 300 Kilometer abdecken könne“. Zugeliefert wird die Batterie von dem Darmstädter Unternehmen Akasol. Details zu dem kommenden Überlandbus und dem BZ-Reisebus nannte Oberwörder auch in dem Interview nicht.

Anlässlich der „eMobility Days“ gibt Daimler Buses an, dass inzwischen 600 eCitaro bei europäischen Kunden unterwegs sind. Im vergangenen Jahr sei fast jeder zweite in Deutschland verkaufte vollelektrische Stadtbus ein eCitaro gewesen. Aber: Welchen Anteil die Elektrofahrzeuge an den 18.736 im vergangenen Jahr ausgelieferten Bussen hatte, gab Daimler Buses laut der DPA auch auf Nachfrage nicht an.

daimlertruck.com (Mitteilung), zeit.de (weitere Oberwörder-Aussagen), toyota.eu (Toyota-Mitteilung zu Brennstoffzellen)