E-Lkw-Bestellungen bei Volvo steigen um 141 Prozent

Volvo Trucks hat im ersten Quartal 2023 486 Bestellungen für Elektro-Lkw erhalten, was einem Anstieg von 141 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Im Jahresverlauf dürften es noch mehr werden, weil die Schweden mit den E-Lkw in weitere Länder expandieren wollen.

Volvo Trucks hat seit der Markteinführung seines ersten Elektro-Lkw im Jahr 2019 fast 5.000 E-Lkw in rund 40 Länder verkauft – hauptsächlich in Europa und Nordamerika, aber auch in Ländern wie Australien und Marokko. Noch in diesem Jahr wird das Unternehmen nach eigenen Angaben mit dem Verkauf von Elektro-Lkw an Kunden in Südafrika, Südkorea, Indien und Märkten in Lateinamerika beginnen.

Neben den erwähnten 486 Bestellungen konnte Volvo Trucks im Q1 die Zulassung von insgesamt 600 schweren Elektro-Lkw mit einem Gewicht von 16 Tonnen oder mehr nur in Europa verzeichnen. Das waren mehr als vier Mal so viele wie im ersten Quartal 2022, als noch 134 elektrische Volvo Trucks zugelassen wurden.

Die Märkte mit den meisten Elektro-Lkw Zulassungen insgesamt (einschließlich aller Marken) im ersten Quartal 2023 waren Deutschland, Frankreich, die Niederlande und die USA. Bei den 486 Neubestellungen ist die Verteilung ähnlich: Die meisten kamen laut der Mitteilung des Unternehmens „aus Ländern in Nordeuropa, darunter die Niederlande, Deutschland, Norwegen und Schweden“. Genauer aufgeschlüsselt werden die Angaben in beiden Fällen nicht.

- ANZEIGE -

Volvo Trucks ist nach dem ersten Quartal 2023 nach eigenen Angaben sowohl in Europa als auch in Nordamerika Marktführer für schwere Elektro-Lkw. Der Hersteller strebt an, bis 2030 die Hälfte seines weltweiten Absatzes mit E-Lkw zu erzielen und bis 2040 100 Prozent. Noch handelt es sich bei den angebotenen E-Lkw nur um Batterie-elektrische Fahrzeuge. Ein H2-Lkw auf Basis des Volvo FH ist kürzlich erstmals auf schwedischen Straßen getestet worden, die Serienproduktion soll in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts anlaufen.

Im Jahr 2019 liefen die ersten E-Lkw der leichteren Modelle FE Electric und FL Electric vom Band, seit September 2022 werden auch die ersten Varianten der schweren Baureihen FH, FM und FMX mit Elektroantrieb im Werk Göteborg in Serie gebaut. In diesem Jahr sollen nicht nur weitere Varianten folgen, sondern auch die Montage von E-Lkw im Werk im belgischen Gent anlaufen.

„Unser Engagement für nachhaltigen Transport zahlt sich eindeutig aus. Wir sind entschlossen, eng mit unseren Kund:innen zusammenzuarbeiten, um den Lkw-Transport zu dekarbonisieren“, sagt Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks.

volvotrucks.de