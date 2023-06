Aral und Free Now weiten Kooperation auf ganz Deutschland aus

Nach einem ersten Projekt in Hamburg weitet Aral seine Kooperation mit der Mobilitätsplattform Free Now auf das gesamte Bundesgebiet aus. Fahrer von Free Now können ab Mitte dieses Jahres in ganz Deutschland mit der Aral Fuel & Charge Card an allen Aral-Tankstellen laden und tanken.

Bereits 2022 erhielten die rund 1.500 Taxifahrer:innen, die in Hamburg mit Free Now zusammenarbeiten, die Aral Fuel & Charge Card. Die Initiative in Hamburg war auch auf das „Zukunftstaxi“-Projekt der Hansestadt zurückzuführen, an dem Free Now beteiligt ist.

Künftig gilt die Kooperation an den rund 90 Standorten, an denen der Fahrtenvermittler mit seiner Mobilitätsplattform aktiv ist, dazu zählen auch Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Köln und das Ruhrgebiet.

Begründet wird die Ausweitung des Angebots auch mit den Anreizen für Taxi-Unternehmer, die Flotten zu elektrifizieren. Eine von Free Now beauftragte Umfrage hatte im September 2022 ergeben, dass nahezu ein Drittel der angeschlossenen Fahrer (32 Prozent) sowie Unternehmer (36 Prozent), die ihre konventionell betriebenen Fahrzeuge noch nicht gewechselt haben, sich aber aktuell einen Wechsel auf E-Taxis vorstellen können. Knapp 60 Prozent planen den Umstieg innerhalb der kommenden drei Jahre.

„Die vergangenen zwei Jahre ‚Zukunftstaxi-Initiative‘ in Hamburg haben gezeigt, dass der entscheidende Hebel für einen schnelleren Ausbau der Elektromobilität im engen Schulterschluss mit den entscheidenden Akteuren der Mobilitätslandschaft liegt“, sagt Alexander Mönch, President Free Now Deutschland und Österreich. „Sowohl von Unternehmer- als auch von Fahrgastseite bekommen wir für unseren Einsatz in puncto emissionsfreies Taxigewerbe durchweg positives Feedback. So wählen z.B. immer mehr Nutzer zielgerichtet die E-Taxi-Option in unserer App.“

Alexander Junge, Aral-Vorstand für Elektromobilität, ergänzt: „Aral ist langjähriger Partner zahlreicher Taxiunternehmen in ganz Deutschland. Ride-Hailing, also die Personenbeförderung durch Apps, und E-Mobilität passen dabei besonders gut zusammen. Die Free-Now-Fahrerinnen und -Fahrer sollten sich die Vorteile von Aral und des Ultraschnellladenetzes von Aral pulse nicht entgehen lassen.“

presseportal.de