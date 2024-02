Electrip erweitert Intercharge-Netzwerk

Electrip, oder offiziell Electrip Italy Srl, ist ein italienisches Unternehmen mit internationalem Führungsteam und bezeichnet sich selbst als „neuer Akteur auf dem europäischen Markt, der sich durch den Betrieb von Ladestationen und Energieeffizienz auszeichnet“. Auch wenn der Name Electrip nahelegt, dass es sich um ein DC-Ladenetz für die Fernstrecke handelt, will das Unternehmen sowohl AC- als auch DC-Stationen in der Stadt und an Überlandstraßen installieren.

Die Hubject-Kooperation begann in Italien und soll auf andere europäische Länder ausgeweitet werden, sobald Electrip dort seine Tätigkeit aufnimmt, darunter Frankreich, Griechenland, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen und die Türkei. Um wie viele Ladestationen in Italien es derzeit geht und wie viele Standorte in den genannten Ländern geplant sind, geht aus der Mitteilung von Hubject aber nicht hervor.

„Unsere Partnerschaft mit Hubject ist ein wichtiger Schritt, um den Fahrern von Elektroautos ein nahtloses Ladeerlebnis zu bieten, denn das ist der wichtigste Faktor, der die Fahrer zur Elektromobilität motiviert“, sagt Electrip-CEO Sinan Ak. „Ich bin überzeugt, dass wir diese Partnerschaft gemeinsam mit Hubject auf alle Länder ausweiten werden, in denen wir tätig sind.“

Hubject-CEO Christian Hahn ergänzt: „Als relativ neuer Akteur auf dem europäischen CPO-Markt wird dies die Ladeinfrastruktur von Electrip auf die Landkarte bringen, so dass Tausende von E-Fahrern ihre Ladestationen leicht finden und nutzen können. Dies ist ein weiterer Schritt in die Richtung, das Aufladen von E-Fahrzeugen so einfach wie möglich zu machen, egal wo man sich befindet, so dass mehr Menschen ermutigt werden, ihre fossilen Autos stehen zu lassen und auf E-Fahrzeuge umzusteigen.“

